மனநலனும் முதியோர் நலனில் சித்தமருத்துவமும்
1. மனநலமும் சித்த மருத்துவமும்
ஒவ்வோர் ஆண்டும் அக்டோபர் 10ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் “உலக மனநல தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாளின் நோக்கம், மனநலத்தின் முக்கியத்துவத்தை உலகளாவிய அளவில் உணர்த்தி, மனநலப் பிரச்சினைகளுக்கு எதிராக சமூக ஆதரவை உருவாக்கி, மனநல சேவைகளின் அணுகுமுறையை மேம்படுத்துவதாகும்.
மனநலம் என்பது மனதின் அமைதி, உணர்ச்சியியல் சமநிலை மற்றும் வாழ்க்கையின் சவால்களை சமாளிக்கும் திறனை குறிக்கிறது. இன்றைய வேகமான வாழ்க்கை முறையில் மனஅழுத்தம், மனச்சோர்வு, பயம் மற்றும் சமூக ஒதுக்கல் போன்ற பிரச்சினைகள் அதிகரித்து வருகின்றன. இதனை சமாளிக்க குடும்பம், நண்பர்கள் மற்றும் சமூகத்தின் ஆதரவு முக்கிய பங்காற்றுகிறது.
மனநலம் குறித்த அவமதிப்பு (Stigma) நீங்கி, உதவி தேடுவது பலவீனம் அல்ல – அது வலிமையான முடிவு என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
நல்ல மனநலத்தை பேணுவதற்காக ஆரோக்கியமான உணவு, போதிய தூக்கம், உடற்பயிற்சி, தியானம், இயற்கையுடன் நேரம் செலவிடுதல், மற்றும் நெருங்கியவர்களுடன் திறந்த உரையாடல் ஆகியவை அவசியம்.
சித்த மருத்துவ நூல்களில் “மனநோய்கள்” (மனோ நோய்கள்) எனப்படும் பல வகைகள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. அவற்றிற்கு தியானம், யோகம், ப்ராணாயாமம், ஹெர்பல் மருந்துகள், நச்யம் (மூக்கில் மருந்து), வாஸ்தி (குளியல்கள்) போன்ற சிகிச்சை முறைகள் பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன.
சித்த மருந்துகளில் உள்ள இயற்கை மூலிகைகள் நரம்பு அமைப்பை அமைதிப்படுத்தி, மன அமைதியை ஏற்படுத்தும். மேலும் சித்தம் “நல்ல எண்ணம், நல்ல செயல், நல்ல உணவு” என்ற மூன்று வழிமுறைகளின் மூலம் மனநலத்தை பேண முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது.
மனநலம் என்பது உடல்நலத்திற்குச் சமமானது. நம் மனம் மற்றும் உடல் சமநிலையில் இருந்தால் மட்டுமே உண்மையான நலனும் சந்தோஷமும் சாத்தியம்.
2.மனநலனும் முதியோர் நலனில் சித்த மருத்துவமும்
இன்றைய சமூகத்தில் முதியோர் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவதோடு, அவர்களின் மனநலப் பிரச்சினைகளும் முக்கிய கவலையாக உருவாகியுள்ளது. வயதானவர்களில் தனிமை, உடல் குறைபாடுகள், நினைவாற்றல் குறைவு, மனச்சோர்வு, மற்றும் பயம் போன்ற பிரச்சினைகள் அதிகம் காணப்படுகின்றன. உடல் நலத்திற்குச் சமமான முக்கியத்துவம் மனநலத்திற்கும் அளிக்கப்பட வேண்டும் என்பதைக் கருத்தில் கொண்டு, சித்த மருத்துவம் முதியோர் நலனில் முழுமையான அணுகுமுறையை வழங்குகிறது.
முதியோரின் மனநலப் பிரச்சினைகள்
முதுமை காரணமாக உடல் சக்தி குறைவு, குடும்ப மாற்றங்கள், சமூக ஒதுக்கல், மற்றும் அன்பு பிணைப்பு குறைவு போன்றவை மனஅழுத்தத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. இதனால் தூக்கக் கோளாறுகள், உணர்ச்சி மாற்றங்கள், மனச்சோர்வு, மற்றும் நினைவாற்றல் குறைவு ஏற்படும்.
சித்த மருத்துவத்தின் பார்வையில், சித்தம் மனிதனை உடல் (தேகம்), மனம் (மனம்), ஆவி (ஆத்மா) என்ற மூன்று கூறுகளின் ஒருங்கிணைந்த வடிவமாகக் காண்கிறது. அதில் மனம் சமநிலையிழந்தால் உடலும் பாதிக்கப்படும் என வலியுறுத்தப்படுகிறது. எனவே முதியோரின் மனநல பராமரிப்பில் சித்தம் முழுமையான (Holistic) முறையைக் கடைப்பிடிக்கிறது.
சித்த சிகிச்சைகள் மற்றும் பராமரிப்பு முறைகளில், மூலிகை மருந்துகள்- நரம்பு அமைப்பை வலுப்படுத்தி, மன அமைதியை ஏற்படுத்தும் மூலிகைகள் (அஷ்வகந்தா, ப்ரஹ்மி, சீரகாசாரம், சீரக தைலம்) போன்றவை பயன்படுகின்றன.
நச்யம் மற்றும் வாஸ்தி சிகிச்சைகள்- மூளையின் செயல்பாட்டை ஊக்குவித்து நினைவாற்றலை மேம்படுத்துகின்றன.
தியானம்மனஅழுத்தத்தை குறைத்து மன அமைதியை ஏற்படுத்துகின்றன.
ஆரோக்கியமான உணவுகள் - உடல் மற்றும் மன சமநிலையை பேணுகின்றன.
குடும்பத்தினரின் பாசமும் உரையாடலும் முதியோரின் மனநலத்துக்கு மிகுந்த துணைபுரிகின்றன.
சித்த மருத்துவம் கூறுவது போல, “மனம் அமைதியாக இருந்தால் உடல் நலம் தானாகவே வரும்.” எனவே முதியோரின் மனநலத்தை பராமரிப்பது அவர்களின் உடல் நலத்தை பேணுவதற்குச் சமம்.
3.மன நலனில் யோகாவின் பங்கினை எடுத்துக்கொண்டால்,
மனநலம் என்பது மனதின் அமைதி, உணர்ச்சியியல் சமநிலை மற்றும் வாழ்க்கையின் சவால்களை சமாளிக்கும் திறனை குறிக்கிறது. இன்றைய வேகமான வாழ்க்கை முறையில் மனஅழுத்தம், மனச்சோர்வு, பயம் மற்றும் சமூக ஒதுக்கல் போன்ற பிரச்சினைகள் அதிகரித்து வருகின்றன. இதனை சமாளிக்க குடும்பம், நண்பர்கள் மற்றும் சமூகத்தின் ஆதரவு முக்கிய பங்காற்றுகிறது.
மனநலம் குறித்த அவமதிப்பு (Stigma) நீங்கி, உதவி தேடுவது பலவீனம் அல்ல – அது வலிமையான முடிவு என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
நல்ல மனநலத்தை பேணுவதற்காக ஆரோக்கியமான உணவு, போதிய தூக்கம், உடற்பயிற்சி, தியானம், இயற்கையுடன் நேரம் செலவிடுதல், மற்றும் நெருங்கியவர்களுடன் திறந்த உரையாடல் ஆகியவை அவசியம்.
சித்த மருத்துவ நூல்களில் “மனநோய்கள்” (மனோ நோய்கள்) எனப்படும் பல வகைகள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. அவற்றிற்கு தியானம், யோகம், ப்ராணாயாமம், ஹெர்பல் மருந்துகள், நச்யம் (மூக்கில் மருந்து), வாஸ்தி (குளியல்கள்) போன்ற சிகிச்சை முறைகள் பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன.
சித்த மருந்துகளில் உள்ள இயற்கை மூலிகைகள் நரம்பு அமைப்பை அமைதிப்படுத்தி, மன அமைதியை ஏற்படுத்தும். மேலும் சித்தம் “நல்ல எண்ணம், நல்ல செயல், நல்ல உணவு” என்ற மூன்று வழிமுறைகளின் மூலம் மனநலத்தை பேண முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது.
மனநலம் என்பது உடல்நலத்திற்குச் சமமானது. நம் மனம் மற்றும் உடல் சமநிலையில் இருந்தால் மட்டுமே உண்மையான நலனும் சந்தோஷமும் சாத்தியம்.
2.மனநலனும் முதியோர் நலனில் சித்த மருத்துவமும்
இன்றைய சமூகத்தில் முதியோர் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவதோடு, அவர்களின் மனநலப் பிரச்சினைகளும் முக்கிய கவலையாக உருவாகியுள்ளது. வயதானவர்களில் தனிமை, உடல் குறைபாடுகள், நினைவாற்றல் குறைவு, மனச்சோர்வு, மற்றும் பயம் போன்ற பிரச்சினைகள் அதிகம் காணப்படுகின்றன. உடல் நலத்திற்குச் சமமான முக்கியத்துவம் மனநலத்திற்கும் அளிக்கப்பட வேண்டும் என்பதைக் கருத்தில் கொண்டு, சித்த மருத்துவம் முதியோர் நலனில் முழுமையான அணுகுமுறையை வழங்குகிறது.
முதியோரின் மனநலப் பிரச்சினைகள்
முதுமை காரணமாக உடல் சக்தி குறைவு, குடும்ப மாற்றங்கள், சமூக ஒதுக்கல், மற்றும் அன்பு பிணைப்பு குறைவு போன்றவை மனஅழுத்தத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. இதனால் தூக்கக் கோளாறுகள், உணர்ச்சி மாற்றங்கள், மனச்சோர்வு, மற்றும் நினைவாற்றல் குறைவு ஏற்படும்.
சித்த மருத்துவத்தின் பார்வையில், சித்தம் மனிதனை உடல் (தேகம்), மனம் (மனம்), ஆவி (ஆத்மா) என்ற மூன்று கூறுகளின் ஒருங்கிணைந்த வடிவமாகக் காண்கிறது. அதில் மனம் சமநிலையிழந்தால் உடலும் பாதிக்கப்படும் என வலியுறுத்தப்படுகிறது. எனவே முதியோரின் மனநல பராமரிப்பில் சித்தம் முழுமையான (Holistic) முறையைக் கடைப்பிடிக்கிறது.
சித்த சிகிச்சைகள் மற்றும் பராமரிப்பு முறைகளில், மூலிகை மருந்துகள்- நரம்பு அமைப்பை வலுப்படுத்தி, மன அமைதியை ஏற்படுத்தும் மூலிகைகள் (அஷ்வகந்தா, ப்ரஹ்மி, சீரகாசாரம், சீரக தைலம்) போன்றவை பயன்படுகின்றன.
நச்யம் மற்றும் வாஸ்தி சிகிச்சைகள்- மூளையின் செயல்பாட்டை ஊக்குவித்து நினைவாற்றலை மேம்படுத்துகின்றன.
தியானம்மனஅழுத்தத்தை குறைத்து மன அமைதியை ஏற்படுத்துகின்றன.
ஆரோக்கியமான உணவுகள் - உடல் மற்றும் மன சமநிலையை பேணுகின்றன.
குடும்பத்தினரின் பாசமும் உரையாடலும் முதியோரின் மனநலத்துக்கு மிகுந்த துணைபுரிகின்றன.
சித்த மருத்துவம் கூறுவது போல, “மனம் அமைதியாக இருந்தால் உடல் நலம் தானாகவே வரும்.” எனவே முதியோரின் மனநலத்தை பராமரிப்பது அவர்களின் உடல் நலத்தை பேணுவதற்குச் சமம்.
3.மன நலனில் யோகாவின் பங்கினை எடுத்துக்கொண்டால்,
இன்றைய வேகமான வாழ்க்கை முறை, வேலைப் பளு, சமூக அழுத்தம், மற்றும் தொழில்நுட்ப சார்ந்த வாழ்வியல் காரணமாக பலரின் மனநலம் பாதிக்கப்படுகிறது. மனஅழுத்தம் (Stress), மனச்சோர்வு (Depression), கவலை (Anxiety) போன்ற பிரச்சினைகள் உலகளாவிய அளவில் அதிகரித்து வரும் நிலையில், யோகப்பயிற்சி ஒரு இயற்கையான தீர்வாக உருவெடுத்துள்ளது.
யோகம் என்பது உடல், மனம் ஆகியவற்றின் ஒருங்கிணைந்த பயிற்சி. இது வெறும் உடற்பயிற்சியாக அல்லாது, மன அமைதியும் உணர்ச்சி சமநிலையும் அளிக்கும் வாழ்க்கை முறையாக அமைகின்றது. மூச்சுக் கட்டுப்பாடு மூலம் நரம்பு அமைப்பை அமைதிப்படுத்தி, கார்டிசோல் (Cortisol) என்ற மனஅழுத்த ஹார்மோனை குறைக்க உதவுகின்றன. தியானம் (Meditation) மற்றும் யோக நித்ரா (Yoga Nidra) மனதை தற்போதைய தருணத்தில் நிலைநிறுத்தி, கவலைகளை குறைக்கின்றன. மன அமைதியை ஏற்படுத்தி, தூக்கத் தரத்தை மேம்படுத்துகிறது. சீரான யோகப் பயிற்சிகள் “செரோட்டோனின்” (Serotonin) அளவை உயர்த்தி மனநிலையை மேம்படுத்துகின்றன. உடல் மற்றும் மன இணைப்பை வலுப்படுத்தி, தன்னம்பிக்கையை வளர்க்கிறது.
சித்த மருத்துவமானது மனநல பராமரிப்பில் யோகாவுக்கு முக்கிய இடம் அளிக்கிறது. சித்தத்தில் “மனம் அமைதியாக இருந்தால் உடலும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும்” என கூறப்படுகிறது. ஆகவே சித்த சிகிச்சைகளுடன் சேர்ந்து யோகம், தியானம், ப்ராணாயாமம், தாவர மருந்துகள் போன்ற இயற்கை முறைகள் மனநலத்தை முழுமையாக மேம்படுத்துகின்றன.
யோகம் ஒரு மருந்தல்ல – அது ஒரு வழி. மன அமைதி, உணர்ச்சி சமநிலை, மற்றும் வாழ்க்கை சமநிலைக்கு யோகம் ஒரு நம்பகமான தோழனாகும்.
நாள்தோறும் சில நிமிடங்கள் யோகத்திற்கு ஒதுக்குங்கள் – மனம் நிம்மதியாக, வாழ்க்கை சமநிலையாக மாறும்.
வாழ்க்கையை நேசிப்போம் – மனநலத்தை பேணுவோம்.
மனநலம் நம் உரிமை,அதேசமயம் நம் பொறுப்பும் ஆகும்.
தொகுப்பு- முதியோர் நலப்பிரிவு, அரச வேலை எதிர்பார்க்கும் சித்த மருத்துவர் சங்கம்
யோகம் என்பது உடல், மனம் ஆகியவற்றின் ஒருங்கிணைந்த பயிற்சி. இது வெறும் உடற்பயிற்சியாக அல்லாது, மன அமைதியும் உணர்ச்சி சமநிலையும் அளிக்கும் வாழ்க்கை முறையாக அமைகின்றது. மூச்சுக் கட்டுப்பாடு மூலம் நரம்பு அமைப்பை அமைதிப்படுத்தி, கார்டிசோல் (Cortisol) என்ற மனஅழுத்த ஹார்மோனை குறைக்க உதவுகின்றன. தியானம் (Meditation) மற்றும் யோக நித்ரா (Yoga Nidra) மனதை தற்போதைய தருணத்தில் நிலைநிறுத்தி, கவலைகளை குறைக்கின்றன. மன அமைதியை ஏற்படுத்தி, தூக்கத் தரத்தை மேம்படுத்துகிறது. சீரான யோகப் பயிற்சிகள் “செரோட்டோனின்” (Serotonin) அளவை உயர்த்தி மனநிலையை மேம்படுத்துகின்றன. உடல் மற்றும் மன இணைப்பை வலுப்படுத்தி, தன்னம்பிக்கையை வளர்க்கிறது.
சித்த மருத்துவமானது மனநல பராமரிப்பில் யோகாவுக்கு முக்கிய இடம் அளிக்கிறது. சித்தத்தில் “மனம் அமைதியாக இருந்தால் உடலும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும்” என கூறப்படுகிறது. ஆகவே சித்த சிகிச்சைகளுடன் சேர்ந்து யோகம், தியானம், ப்ராணாயாமம், தாவர மருந்துகள் போன்ற இயற்கை முறைகள் மனநலத்தை முழுமையாக மேம்படுத்துகின்றன.
யோகம் ஒரு மருந்தல்ல – அது ஒரு வழி. மன அமைதி, உணர்ச்சி சமநிலை, மற்றும் வாழ்க்கை சமநிலைக்கு யோகம் ஒரு நம்பகமான தோழனாகும்.
நாள்தோறும் சில நிமிடங்கள் யோகத்திற்கு ஒதுக்குங்கள் – மனம் நிம்மதியாக, வாழ்க்கை சமநிலையாக மாறும்.
வாழ்க்கையை நேசிப்போம் – மனநலத்தை பேணுவோம்.
மனநலம் நம் உரிமை,அதேசமயம் நம் பொறுப்பும் ஆகும்.
தொகுப்பு- முதியோர் நலப்பிரிவு, அரச வேலை எதிர்பார்க்கும் சித்த மருத்துவர் சங்கம்