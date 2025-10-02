மஹிந்த ராஜபக்ஷவின் தலைமை பாதுகாப்பு அதிகாரி கைது !

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzwghlkGQqleoGftDY8qZ-FS56d-Bo53UH16clJxWpEN-4YdIxz9ERQmr96NDexgKtY_8n7fnW7rErjeUkcf15p1TxUTBzOrBCYry1Bml0yRa7zpRO3hhe-pk_jw6j_Y75_IcIbhX4QI1Dm2W2YNUCr7VrqMx7AmRY7ob7GMe-ZEZfxnGshsfro6rucawk/s660/%E0%AE%95%E0%AF%88%E0%AE%A4%E0%AF%81-1.webp" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="371" data-original-width="660" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzwghlkGQqleoGftDY8qZ-FS56d-Bo53UH16clJxWpEN-4YdIxz9ERQmr96NDexgKtY_8n7fnW7rErjeUkcf15p1TxUTBzOrBCYry1Bml0yRa7zpRO3hhe-pk_jw6j_Y75_IcIbhX4QI1Dm2W2YNUCr7VrqMx7AmRY7ob7GMe-ZEZfxnGshsfro6rucawk/s16000-rw/%E0%AE%95%E0%AF%88%E0%AE%A4%E0%AF%81-1.webp" /></a></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷவின் தலைமை பாதுகாப்பு அதிகாரியான மேஜர் நெவில் வன்னியாராச்சி கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">வாக்குமூலம் அளிக்க இலஞ்ச ஒழிப்பு ஆணைக்குழுவில் இன்று (02) ஆஜரான போது அவர் கைது செய்யப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.</div>