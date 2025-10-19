புலமைப்பரிசில் பரீட்சையின் மீள் திருத்த பெறுபேறுகள் வௌியீடு

2025 ஒகஸ்ட் 10 ஆம் திகதி நடைபெற்ற தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சையின் மீள் திருத்த பெறுபேறுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளதாக பரீட்சைகள் திணைக்களம் அறிவித்துள்ளது.
இலங்கை பரீட்சைகள் திணைக்களத்தின் உத்தியோகப்பூர்வ வலைத்தளமான www.doenets.lk அல்லது www.results.exams.gov.lk க்கு சென்று தேர்வு எண்ணை உள்ளிடுவதன் மூலம் முடிவுகளைப் பெறலாம்.
மேலும், பெறுபேறுகள் தொடர்பாக ஏதேனும் சிக்கல் இருந்தால், இலங்கை பரீட்சைகள் திணைக்களத்தின் பள்ளித் தேர்வுகள் அமைப்பு மற்றும் முடிவு கிளையை 1911, 0112784208, 0112784537, 0112785922 0112784422 என்ற தொலைபேசி எண்களில் தொடர்பு கொண்டு அறிவிக்க முடியும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.