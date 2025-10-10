விமல் வீரவன்சவின் வாக்குமூலம்: பொலிஸ் திரித்து வெளியிட்டதாக குற்றச்சாட்டு

on Friday, October 10, 2025
தேசிய சுதந்திர முன்னணியின் (NFF) தலைவரும் முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான விமல் வீரவன்ச, தங்காலை பிரதேச குற்றப் புலனாய்வுப் பிரிவில் (CID) அளித்த வாக்குமூலத்தை பொலிஸார் திரித்து ஊடகங்களுக்கு வெளியிட்டதாக குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் தனது முகநூல் பக்கத்தில் வெளியிட்ட பதிவில், பொலிஸ் தனது மூன்று மணி நேர வாக்குமூலத்தின் சில பகுதிகளை மட்டும் தேர்ந்தெடுத்து, திருத்தி வெளியிட்டு, உண்மையை மறைக்க முயல்வதாக தெரிவித்தார்.

ஊடகங்களுக்கு அளித்த அறிக்கையின் ஒரு சில பகுதிகளை மட்டுமே பொலிஸார் வெளியிட்டதாகவும் விமல் வீரவன்ச தனது முகநூல் பக்கத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.


விமல் வீரவன்சவின் பேஸ்புக் பதிவு கீழே...
"சமீபத்தில் கைது செய்யப்பட்ட பெலியத்தே சனா அல்லது புவக்தண்டாவே சனா என்ற நபர் தொடர்பாக ஒரு ஊடக சந்திப்பில் நான் வெளிப்படுத்திய தகவல்கள் குறித்து வாக்குமூலம் அளிக்க தங்காலை பிரிவு குற்றப் புலனாய்வு அலுவலகத்திற்கு வருமாறு எனக்கு வழங்கப்பட்ட அறிவிப்பின்படி, நேற்று (ஒக்டோபர் 09) குறித்த அலுவலகத்திற்குச் சென்று அனைத்து தகவல்களுடன் எனது முழு வாக்குமூலத்தையும் வழங்கினேன்.

குறித்த அலுவலகத்திற்கு நான் அளித்த முழு வாக்குமூலத்தின் சில பகுதிகளை மட்டுமே பொலிஸ் இன்று ஊடகங்களுக்கு வெளியிட்டுள்ளது. நான் அளித்த சுமார் மூன்று மணி நேர வாக்குமூலத்தில் பிரித்தெடுக்கப்பட்ட பகுதிகளை வேண்டுமென்றே திருத்தி இவ்வாறு ஊடகங்களுக்கு வெளியிட்டுள்ளது. பொலிஸ் விரும்பியபடி அவற்றைத் திரித்து இவ்வாறு வெளியிடுவதன் மூலம், புவக்தண்டாவே சனா மற்றும் அவரது அரசியல் தொடர்புகள் பற்றிய உண்மையை சமூகத்திலிருந்து மறைக்க பொலிஸ் முயற்சிப்பதாக சந்தேகம் உள்ளது. சமூகத்தில் விவாதத்திற்கு உட்பட்ட ஒரு விடயம், பொலிஸாருக்கு வழங்கப்பட்ட வாக்குமூலங்களை விசாரித்து உண்மையைக் கண்டறிவதற்குப் பதிலாக, பொலிஸார் தங்கள் விருப்பப்படி அவற்றைத் திருத்துவதன் மூலம் தங்கள் சொந்த சுதந்திரத்தை கேள்விக்குள்ளாக்குகிறார்கள். அவற்றை விளம்பரப்படுத்துதல். பொலிஸாரால் ஊடகங்களுக்கு வெளியிடப்பட்ட அறிக்கை முற்றிலும் திரிபுபடுத்தப்பட்ட அறிக்கையாகும், மேலும் இது சட்டத்தை மதிக்கும் பொலிஸுக்கு ஏற்ற செயல் அல்ல, மாறாக அரசாங்கத்தின் சேறு பூசும் படைக்கு ஏற்ற செயல் என்று கூற வேண்டும்.

