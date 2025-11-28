சீரற்ற வானிலை: பாதிக்கப்பட்டோருக்கு உதவ ஜனாதிபதி இராணுவத்திற்கு உத்தரவு

நாடு முழுவதும் நிலவும் சீரற்ற வானிலையால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உடனடி உதவிகளை வழங்குமாறு ஜனாதிபதி இராணுவத்திற்கு உத்தரவிட்டுள்ளார்.

மீட்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்காக ஏற்கனவே 20,500 க்கும் மேற்பட்ட இராணுவ வீரர்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளதாக இலங்கை இராணுவம் தெரிவித்துள்ளது.

நேற்று (27) மாத்திரம், இராணுவம் சுமார் 3,790 பேரை மீட்டு பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு அனுப்பிவைத்துள்ளது.

கண்டி, நுவரெலியா மற்றும் பதுளையில் ஏற்பட்ட கடும் வெள்ளம், மண்சரிவுகள் சவாலானதாக மாற்றியுள்ளபோதிலும், இராணுவம் தொடர்ந்தும் முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.

இலங்கை கடற்படை மற்றும் விமானப்படை ஆகியன பாதிக்கப்பட்டவர்களை மீட்கும் நடவடிக்கைகளுக்கு தீவிரமாக ஆதரவளித்து வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.

