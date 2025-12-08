மனித நுகர்வுக்கு பொருத்தமற்ற 12,000 கிலோ இறைச்சி சீல் !

on Monday, December 08, 2025
No comments


அனுராதபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு கால்நடை பண்ணையில் மனித நுகர்வுக்கு பொருத்தமற்ற 12,000 கிலோ இறைச்சியை பொது சுகாதார ஆய்வாளர்கள் 7ஆம் திகதி ஞாயிற்றுக்கிழமை சீல் வைத்தனர்.

சுகாதாரம் மற்றும் வெகுஜன ஊடக அமைச்சின் பேரிடர் மேலாண்மை மையத்தின் ஹாட்லைனில் (1926) பெறப்பட்ட புகாரைத் தொடர்ந்து நடத்தப்பட்ட விசாரணையின் போது இந்த இறைச்சி இருப்பு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

அதன்படி, சம்பந்தப்பட்ட கால்நடை பண்ணை பொது சுகாதார ஆய்வாளர்களால் ஆய்வு செய்யப்பட்டு, இறைச்சி இருப்பு சீல் வைக்கப்பட்டதாக பொது சுகாதார ஆய்வாளர்கள் சங்கத்தின் தலைவர் பிரதீப் பொரலெஸ்ஸ தெரிவித்தார்.

அதன்படி, இறைச்சியின் மாதிரிகள் நாளை 8ஆம் திங்கட்கிழமை அரசு சுவை ஆய்வாளருக்கு அனுப்ப திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

தடயவியல் அறிக்கையின் அடிப்படையில் மேலும் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.


You may like these posts