2026 இல் பாடசாலை நேரம் நீடிக்கப்படாது – கல்வி அமைச்சு !

2026 ஆம் ஆண்டில் பாடசாலை நேரத்தை நீடிப்பதில்லை என்று கல்வி அமைச்சு முடிவு செய்துள்ளது.
1ஆம் திகதி வியாழக்கிழமை இரவு ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டு, கல்வி அமைச்சகம் இதைத் தெரிவித்துள்ளது.
நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள பேரிடர் சூழ்நிலை மற்றும் பல மாகாணங்களில் பாடசாலை அமைப்பு மற்றும் போக்குவரத்து அமைப்புக்கு ஏற்பட்ட சேதங்களைக் கருத்தில் கொண்டு, பாடசாலை அமைப்பு மற்றும் போக்குவரத்து அமைப்பு மீட்டெடுக்கப்படும் வரை இது செயல்படுத்தப்படாது என்று தொடர்புடைய அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இது தொடர்பான விரிவான சுற்றறிக்கை 2ஆம் திகதி வெள்ளிக்கிழமை வெளியிடப்படும் என்றும் குறித்த அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.
அதன்படி,
- 2026 ஆம் ஆண்டில் 5-13 ஆம் வகுப்புகளுக்கான பாடசாலை நேரம் காலை 7.30 மணி முதல் பிற்பகல் 1.30 மணி வரை மாறாமல் இருக்கும்.
- அரசு, அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற தனியார் பாடசாலைகள் மற்றும் பிரிவேனாக்கள் 2026 ஆம் ஆண்டின் முதல் பருவத்திற்கு ஜனவரி 5 ஆம் திகதி தொடங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
- தரம் 6 முதல் தரம் 13 வரை ஒரு நாளைக்கு 45 நிமிடங்கள் ஒதுக்கப்படும்.
- ஒவ்வொரு பாடவேளைக்காக 45 நிமிடங்கள் ஒதுக்கப்படும்.
- கல்வி சீர்திருத்த செயல்முறை 2026 ஆம் ஆண்டில் தரம் 1 மற்றும் தரம் 6 க்கு செயல்படுத்தப்படும்.
- கல்வி சீர்திருத்த செயல்முறையின் கீழ், தரம் 6 கல்வி நடவடிக்கைகள் ஜனவரி 21, 2026 அன்று முறையாகத் தொடங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
- தரம் 1 க்கான குழந்தைகளை அடையாளம் காணும் செயல்முறை ஜனவரி 5, 2026 அன்று தொடங்கும், மேலும் கல்வி நடவடிக்கைகள் ஜனவரி 29, 2026 அன்று முறையாகத் தொடங்கும்.
- அந்த வகுப்புகளில் கல்வி நடவடிக்கைகள் தொடங்குவதற்கு முன்பு மாணவர்களுக்கு தரம் 1 தொடர்பான செயல்பாட்டு புத்தகங்கள் மற்றும் தரம் 6 தொடர்பான கற்றல் தொகுதிகளை வழங்கி முடிக்க ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
- மற்ற வகுப்புகளுக்கு தேவையான பாடப்புத்தகங்கள் ஏற்கனவே விநியோகிக்கப்பட்டுள்ளன.
- 2025 க.பொ.த உயர்தரப் பரீட்சையின் மீதமுள்ள பகுதி 2026 ஜனவரி 12 முதல் 20 வரை நடைபெற உள்ளது.