'மகா சங்க மாநாடு' - 10 அம்சங்களைக் கொண்ட சங்கப் பிரகடனம் வௌியீடு

on Friday, February 20, 2026
No comments

பௌத்த மதத்திற்கும் மகா சங்கத்தினருக்கும் தற்போது விடுக்கப்பட்டு வரும் அழுத்தங்கள் குறித்து பொதுமக்களைத் தெளிவுபடுத்தும் நோக்கில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த 'மகா சங்க மாநாடு' இன்று (20) பிற்பகல் கொழும்பில் நடைபெற்றது.
 
அகில இலங்கை பௌத்த மகா சம்மேளனத் தலைமையகத்தில் நடைபெற்ற இந்த மாநாட்டின் போது, பௌத்த சாசனம், பிக்குகள் மற்றும் மக்கள் எதிர்நோக்கும் சமூக நெருக்கடிகளைத் தணிப்பதற்காக நாட்டின் அனைத்து பிக்குகளும் பௌத்த தலைவர்களும் இணைந்து 'சங்கப் பிரகடனம்' ஒன்றை வெளியிட்டனர்.

அனைத்து பிக்குகளினதும் கையொப்பங்களுடன் கூடிய இந்தப் பிரகடனம் விரைவில் ஜனாதிபதியிடம் கையளிக்கப்படவுள்ளதாக கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தின் பேராசிரியர் வணக்கத்திற்குரிய அகலகட சிறி சுமன தேரர் தெரிவித்தார்.

10 அம்சங்களைக் கொண்ட அந்த சங்கப் பிரகடனம் வருமாறு:

01. அர்ஹத் மஹா மஹிந்த தேரர் பௌத்த தர்மத்தை இலங்கைக்குக் கொண்டு வந்து நிறுவியது அன்றைய ஆட்சியாளர் தேவநம்பியதிஸ்ஸ மன்னரின் முழுமையான ஆதரவுடன் என்பதை நினைவூட்டுவதுடன், அன்று முதல் அரசும், பௌத்தமும் பின்னிப்பிணைந்துள்ளன. பௌத்த போதனைகளின் அடிப்படையில் ஒரு தார்மீக நாட்டை உருவாக்கும் பொறுப்பு ஆட்சியாளருக்கும் மதத்திற்கும் உண்டு. இந்த வரலாற்று ரீதியான உரிமையை அரசாங்கம் அங்கீகரிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்துகிறோம்.

02. பௌத்தத்தையும் அதனுடன் தொடர்புடைய அனைத்து கலாச்சாரங்களையும், முந்தைய மன்னர்களால் பாதுகாக்கப்பட்டு வளர்க்கப்பட்ட புனிதத் தலங்களையும் பாதுகாக்கும் பொறுப்பு உடரட்ட ஒப்பந்தத்தால் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்பதையும், புத்த சாசனம் 1972 மற்றும் 1978 அரசியலமைப்புகளால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு நீதிமன்றங்களால் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளதால், அரசாங்கம் இந்த அரசியலமைப்பு உரிமையைப் பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதையும் நாங்கள் வலியுறுத்துகிறோம்.

03. தேசத்தின் ஒற்றுமை, நல்லிணக்கம் மற்றும் சகவாழ்வு வரலாற்று ரீதியாக நிறுவப்பட்ட சாதாரண-துறவி உறவைச் சார்ந்துள்ளது, மேலும் சோழர்கள், மேற்கத்திய சதிகாரர்களோ அல்லது விடுதலைப் புலிகளோ இந்த உறவை அழிக்க முடியாது என்பதுடன், சமூக ஊடகங்கள் உட்பட அரசு மற்றும் அரசு சாரா அமைப்புகளால் எடுக்கப்பட்ட குறுகிய பார்வை கொண்ட நடவடிக்கைகளைத் தோற்கடிக்க அரசாங்கம் தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என்பதையும், அதை உடைத்து அந்நியப்படுத்தவும் அரசாங்கம் தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என்பதையும் நாங்கள் வலியுறுத்துகிறோம்.

04. பௌத்த அரசியல் தத்துவத்தின்படி ஆட்சி செய்ய வேண்டியதன் அவசியத்தையும், குறிப்பாக பௌத்தம் பரிந்துரைத்த தசராஜ தர்மத்தின் நான்கு கட்டளைகளை செயல்படுத்துவதன் மூலமும், நான்கு பாரபட்சங்கள் இல்லாமல் நாட்டை ஆள வேண்டியதன் அவசியத்தையும் நாங்கள் அரசாங்கத்திற்கு வலியுறுத்துகிறோம். கடந்த கால ஆட்சியாளர்கள் பௌத்தத்தின் மீது மிகுந்த நம்பிக்கையுடனும் மரியாதையுடனும் செயல்பட்டதால், இலங்கையின் அரசராக யாரும் இருக்கக்கூடாது என்று கல்வெட்டுகளில் எழுதப்பட்டுள்ளது.

05. பண்டைய காலங்களிலிருந்தே புத்தர் சிலை இலங்கையின் பக்தியுள்ள பௌத்த மக்களால் மிகவும் மதிக்கப்படும் ஒரு புனிதப் பொருளாக இருந்து வருகிறது என்பதையும், சமாதி, அவுகன மற்றும் கல் விகாரை போன்ற சிறந்த படைப்புகள் பண்டைய மன்னர்களால் மக்களின் தூய்மையை மேம்படுத்த மிகுந்த முயற்சியுடன் கட்டப்பட்டன என்பதையும், இந்த மத மற்றும் கலாச்சார பாரம்பரியங்கள் இன்றுவரை மிகவும் மதிக்கப்படுகின்றன என்பதையும் நாங்கள் அரசாங்கத்திற்கு வலியுறுத்துகிறோம். எனவே, புத்தர் சிலையை அவமதிக்கும் எந்தவொரு வடிவமோ அல்லது செயலோ அரசாங்கமோ அல்லது வேறு எந்த சமூக நிறுவனமோ எடுக்கக்கூடாது என்றும், தேவையான நடவடிக்கைகள் சட்டப்பூர்வமாக எடுக்கப்பட வேண்டும் என்றும் நாங்கள் அரசாங்கத்திற்கு வலியுறுத்துகிறோம்.

06. பௌத்த கல்வியின் தலைமையகம் அனுராதபுரம் மகா விஹாரை என்பதையும், அன்றிலிருந்து பிக்குகள் நாட்டு மக்களின் முக்கிய ஆசிரியர்களாக இருந்து வருவதாகவும், அதிலிருந்து ஒரு ஒழுக்கமான மாணவர் தலைமுறை கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும, உயர் இலக்கியக் கலைகளை நாட்டிற்கு மரபுரிமையாகக் கொண்டு வருவதன் மூலம் பிக்குகளின் கல்விப் பணி பாராட்டப்பட வேண்டும் என்பதையும், வித்யலங்கார பிரிவேனாவிலிருந்து அதன் மூலம் பல்கலைக்கழகங்கள் வரை இலங்கையில் பௌத்த கல்வி எவ்வாறு வளர்ந்தது என்பதன் அடிப்படையில் நவீன பிரிவேனாக்கள் மற்றும் பாடசாலை கல்வி கட்டமைக்கப்பட வேண்டும் என்பதையும், பாடத்திட்ட உருவாக்கத்தில் பௌத்த கல்விக் கொள்கைகள் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்பதையும் நாங்கள் அரசாங்கத்திற்கு வலியுறுத்துகிறோம்.

07. முந்தைய ஜனாதிபதிகள் அமைச்சர் பதவிகளை வகித்ததால் செயல்படுத்தப்பட்ட புத்த சாசன அமைச்சகம், தற்போது முறையான அமைச்சர் இல்லாததால் செயலற்று நீர்த்துப் போய்விட்டதால், புத்த சாசன அமைச்சகத்தையும் பௌத்த விவகாரத் துறையையும் ஒரு திறமையான நிறுவனமாக மாற்றுமாறு அரசாங்கத்தை வலியுறுத்துகிறோம்.

08. "தேவோ வஸ்ஸது காலேன" என்ற பௌத்த வசனத்தில் கூறப்பட்டுள்ளபடி, நாட்டின் பொருளாதார, அரசியல் மற்றும் சமூக வளர்ச்சியின் அடிப்படை அடித்தளமாகக் கருதப்படும் ஒரு நீதியான அரசு ஆட்சிக்கான மக்களின் வரலாற்று அபிலாஷைகளை நிறைவேற்றும் வகையில் அரசை வழிநடத்துமாறு நாங்கள் அரசாங்கத்தை வலியுறுத்துகிறோம்.

09. பௌத்த தொல்பொருட்கள், புனித இடங்கள், விகாரைகள் என்பன பிக்குகளின் தனிப்பட்ட சொத்துக்கள் அல்ல, அவை தேசத்தின் பாரம்பரிய சொத்துக்களாகும். அவற்றை எவ்வித பாதிப்பும் ஏற்படாத வகையில் பாதுகாப்பது அரசாங்கத்தின் பொறுப்பாகும்.

10. பிக்குகளை அவமதிக்கும் வகையில் கருத்துக்களை வெளியிடுதல், சமூக ஊடகங்கள் ஊடாக அவதூறு பரப்புதல் போன்ற பிக்குகளின் கௌரவத்திற்குப் பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் செயற்பாடுகள் அரசாங்கத்தின் கீழ் இடம்பெறக்கூடாது என்பதை வலியுறுத்துகிறோம்.

You may like these posts