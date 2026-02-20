இலங்கை வரலாற்றில் லொத்தர் சீட்டிலிப்பில் 62 கோடியே 98 லட்சம் வெல்லப்பட்டுள்ளது !!!!

இலங்கையின் வரலாற்றில் இதுவரை வழங்கப்பட்ட மிகப்பெரிய லாட்டரி பரிசுத் தொகையான 63 கோடி ரூபாவுக்கு அதிகமான தொகை வெல்லப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தனர்.

அபிவிருத்தி லாட்டரி சபையின் பிரதிநிதி ஒருவர் ஊடக சந்திப்பில் தெரிவித்ததாவது, வெற்றியாளர் சீட்டின் பரிசுத் தொகை ரூ. 629,855,919.60 ஆகும். இது நாட்டின் லாட்டரி வரலாற்றில் பதிவான மிக உயர்ந்த பரிசுத் தொகையாகும்.

இந்த வெற்றி சீட்டு பதுளை மாவட்டத்தின் கிரண்டுறுக்கோட்டை பகுதியில் வாங்கப்பட்டதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.

சீட்டின் உண்மைத்தன்மை சரிபார்க்கப்பட்டு, சட்ட மற்றும் நிதி தொடர்பான தேவையான நடைமுறைகள், குறிப்பாக பணம் வழங்குதல் தொடர்பான இணக்கப்பாட்டு சோதனைகள் (compliance checks) நிறைவு செய்யப்பட்ட பின் வெற்றியாளர் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படுவார் என கூறப்பட்டது.

லாட்டரி வெற்றித்தொகைக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள விதிமுறைகளின்படி, ஒருமுறை 14% வரி அறவிடப்படும் என்றும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட ஆண்டுகளாக செயல்பட்டு வரும் அபிவிருத்தி லாட்டரி சபை, தற்போது தினமும் எட்டு லாட்டரி விளையாட்டுகளை நடத்தி வருகிறது. சீட்டு விற்பனையிலிருந்து கிடைக்கும் வருவாய் ஜனாதிபதி நிதியத்திற்கு மாற்றப்பட்டு, தேசிய அபிவிருத்தி மற்றும் நலத்திட்டங்களுக்கு ஒதுக்கப்படுகிறது.

இந்த நிதி மகபொல உயர் கல்வி உதவித்தொகை நம்பிக்கை நிதியம், சுகாதார சேவைகள், கலாச்சார நடவடிக்கைகள், சமூக நலத் திட்டங்கள் மற்றும் போர்வீரர் குடும்பங்களுக்கு வழங்கப்படும் உதவிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு திட்டங்களுக்கு பயன்படுத்தப்படுவதாக சபை தெரிவித்துள்ளது.

மேலும், இன்னொரு பெரிய பணப் பரிசு வழங்கும் லாட்டரி சுருட்டல் வெள்ளிக்கிழமை முதல் அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ளதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

