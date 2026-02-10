உச்சநீதிமன்றத் தீர்ப்பை விமர்சித்த டிரம்ப் – புதிய 10% உலகளாவிய சுங்கவரி அறிவிப்பு
அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், தாம் விதித்திருந்த விரிவான உலகளாவிய சுங்கவரிகளை அமெரிக்க உச்சநீதிமன்றம் ரத்து செய்த தீர்ப்பை “மிகவும் ஏமாற்றமளிப்பதாக” வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்ததுடன், இறக்குமதிகளுக்கு புதிய 10% சுங்கவரி விதிக்கத் திட்டமிட்டுள்ளதாக அறிவித்தார்.
6-3 என்ற வாக்கு விகிதத்தில் வழங்கப்பட்ட தீர்ப்பில், தேசிய அவசர நிலைக்கு உட்பட்ட சட்டத்தின் கீழ் விரிவான சுங்கவரிகளை விதிப்பதன் மூலம் டிரம்ப் தனது அதிகார வரம்பை மீறியுள்ளார் என அமெரிக்க உச்சநீதிமன்றம் தீர்மானித்தது. இவ்வாறான இறக்குமதி வரிகள் காங்கிரஸின் (Congress) அனுமதி அவசியம் என பெரும்பான்மை நீதிபதிகள் குறிப்பிட்டனர்.
இந்த தீர்ப்பு குறிப்பாக டிரம்ப் அறிவித்திருந்த “லிபரேஷன் டே” (Liberation Day) சுங்கவரிகளை மட்டுமே பாதிக்கிறது. உலகளாவிய பல்வேறு இறக்குமதிகளுக்கு விதிக்கப்பட்டிருந்த அந்த விரிவான வரிகள் இத்தீர்ப்பால் செல்லாது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. எனினும், குறிப்பிட்ட நாடுகள் அல்லது தனிப்பட்ட பொருட்களை குறிவைத்து அவர் விதித்திருந்த பிற சுங்கவரிகள் மீது இந்த தீர்ப்பு பொருந்தாது.
முதன்மை நீதிபதி ஜான் ராபர்ட்ஸ், மேலும் ஐந்து நீதிபதிகளுடன் இணைந்து பெரும்பான்மை தீர்ப்பை எழுதியுள்ளார். நிர்வாக அதிகாரத்தின் சட்ட வரம்புகளை அரசு மீறியுள்ளதாக அவர் தனது தீர்ப்பில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இந்தத் தீர்ப்புக்கு பதிலளித்த டிரம்ப், சுங்கவரிகளை மீண்டும் அமல்படுத்த முயற்சிப்பேன் என சுட்டிக்காட்டியதுடன், அதற்கான சட்டப்பாதை குறித்து விவரங்களை வெளியிடவில்லை.
இந்தத் தீர்ப்பு, அமெரிக்காவின் வர்த்தக உறவுகளை மறுசீரமைப்பதற்கும் இறக்குமதிகளை குறைப்பதற்கும் தீவிரமான சுங்கவரி நடவடிக்கைகளை மையமாகக் கொண்டிருந்த டிரம்பின் வர்த்தகக் கொள்கைக்கு முக்கிய பின்னடைவாகக் கருதப்படுகிறது.
புதியதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள 10% உலகளாவிய சுங்கவரியை எவ்வாறு அமல்படுத்தப் போகிறது என்பது குறித்து வெள்ளை மாளிகை இதுவரை விரிவான திட்டத்தை வெளியிடவில்லை.