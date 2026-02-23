47 ஆண்டுகளுக்குப் பின் இணையும் ரஜினி - கமல் : இணையத்தளத்தினை அதிரவைத்த புரோமோ
தமிழ் திரையுலகின் உச்ச நட்சத்திரங்களான ரஜினிகாந்தும், கமல்ஹாசனும் இணைந்து நடிக்கும் திரைப்படத்தை நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்க உள்ள நிலையில், அதன் புரோமோ ரிலீஸ் ஆகி உள்ளது.
47 ஆண்டுகள் காத்திருப்புக்கு பின்னர் மீண்டும் ரஜினியும் கமலும் ஒன்றாக நடிக்க இருக்கிறார்கள்.
அப்படத்தை ரெட் ஜெயண்ட் மூவீஸ் நிறுவனம் தான் தயாரிக்கிறது. அப்படத்தை நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்க உள்ளார். தமிழ் சினிமாவின் மோஸ்ட் வாண்டட் கூட்டணியாக இது அமைந்திருப்பதால், அப்படத்திற்கு இசையமைக்கும் பொறுப்பை அனிருத் ஏற்றிருக்கிறார்.
இந்த படத்திற்காக பிரத்யேக புரோமோ ஷூட்டையும் நடத்தி இருக்கிறார் நெல்சன். இதற்காக பிரம்மாண்ட செட் போட்டு படமாக்கி இருக்கிறார் நெல்சன். இந்த புரோமோ வீடியோ தற்போது ரிலீஸ் செய்யப்பட்டு உள்ளது.