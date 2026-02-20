அக்குரேகொட துப்பாக்கிச் சூடு சந்தேகநபரை கைது செய்ய பொதுமக்களின் உதவியை நாடும் பொலிஸார்

அக்குரேகொட பகுதியில் வழக்கறிஞர் தம்பதியர் மீது நடத்தப்பட்ட துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவத்துடன் தொடர்புடைய சந்தேகநபரை கைது செய்ய பொதுமக்களின் உதவியை கோரி, பொலிஸார் செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) மூலம் உருவாக்கப்பட்ட படங்களை வெளியிட்டுள்ளனர்.
பிப்ரவரி 13ஆம் திகதி அக்குரேகொட பகுதியில் இடம்பெற்ற வழக்கறிஞர் மற்றும் அவரது மனைவியின் கொலை சம்பவம் குறித்து மேற்கு மாகாண தெற்கு குற்றப்பிரிவு விசாரணை நடத்தி வருகிறது.
சந்தேகநபர் 44 வயதுடையவர் என்றும், சுமார் 5 அடி 5 அங்குல உயரம் கொண்டவர் என்றும், முகத்தில் காயம்/முறிவு சுவடு இருப்பதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
சம்பவம் தொடர்பாக தகவல் அறிந்தவர்கள் 071-8598008, 071-8591641 அல்லது 071-8592279 என்ற தொலைபேசி இலக்கங்களுக்கு தொடர்புகொள்ளுமாறு பொலிஸார் கேட்டுக்கொண்டுள்ளனர்.