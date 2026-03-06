2026/2027 ஆம் ஆண்டுக்கான உயர்தர தொழிற்கல்விப் பிரிவுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரல்

2026/2027 ஆம் ஆண்டுக்கான 12 ஆம் தர தொழிற்கல்விப் பிரிவு பாடநெறிகளுக்கு மாணவர்களை இணைத்துக் கொள்வதற்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளதாக கல்வி, உயர்கல்வி மற்றும் தொழிற்கல்வி அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.
மாணவர்களை இணைத்துக் கொள்ள க.பொ.த சாதாரண தரப் பரீட்சை பெறுபேறுகளைக் கருத்திற் கொள்ளப்படாது. 2025, 2026 அல்லது கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் சாதாரண தரப் பரீட்சைக்குத் தோற்றிய மாணவர்கள் தமது பிரதேசத்தில் இப்பாடநெறியைக் கொண்ட பாடசாலைகளில் இணைந்து கொள்ளலாம்.
மாணவர்களின் திறன்களை மேம்படுத்தும் வகையில் 12 ஆம் தரத்தில் மென் திறன்கள் (Soft Skills) மற்றும் அடிப்படைத் தொழிற்பயிற்சிகள் வழங்கப்படும்.
13 ஆம் தரத்தில் மாணவர்கள் அரசாங்கத் தொழிற்பயிற்சி நிறுவனங்கள் மற்றும் வேலைத்தளங்களில் நேரடியாகப் பயிற்சிகளைப் பெறுவர். இதனை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்யும் மாணவர்களுக்கு உள்நாட்டிலும் வெளிநாட்டிலும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட NVQ Level 4 தகைமை வழங்கப்படும்.
சுற்றுலா மற்றும் விருந்தோம்பல், வாகன தொழில்நுட்பம், தகவல் தொழில்நுட்பம், சுகாதார சேவைகள், இரத்தின கல் ஆபரண தொழில்நுட்பம், அழகு கலாச்சாரம், கலை மற்றும் கைவினைப்பொருட்கள், உணவு உற்பத்தி, ஆடை ஆய்வுகள், மின் மற்றும் மின்னணு தொழில்நுட்பம், உலோக பதப்படுத்துதல், வெல்டிங், இயந்திர செயல்பாடு, கட்டுமானம், உட்புற அலங்காரம், நிலத்தோற்றம், விவசாயம் மற்றும் தோட்டத் தொழில், நீர்வாழ் வள தொழில்நுட்பம், விளையாட்டு, உயிர்காக்கும் மற்றும் டைவிங், மற்றும் விற்பனை மற்றும் தளவாடங்கள் உள்ளிட்ட துறைகளில் இந்தத் திட்டம் தொழில் பயிற்சியை வழங்குகிறது.
பாடசாலைக் கல்வி மற்றும் NVQ பயிற்சியை வெற்றிகரமாக முடிக்கும் மாணவர்கள் வேலைவாய்ப்பு, உயர்கல்வி மற்றும் தொழில்முனைவோர் வாய்ப்புகளைப் பெறுவார்கள்.
விண்ணப்பப் படிவம், பங்கேற்கும் பாடசாலைகள் மற்றும் தொழிற்கல்வித் துறைகள் உள்ளிட்ட மேலதிகவிவரங்கள் அமைச்சின் இணையத்தளமான www.moe.gov.lk இல் உள்ள விசேட அறிவிப்புகளின் கீழ் கிடைக்கின்றன.
மேலதிக தகவல்களை அனைவருக்கும் கல்வி கிளை, கல்வி அமைச்சு, இசுருபாய, பத்தரமுல்லை, 0112 787136 / 0112 786746 அல்லது directorefa@moe.gov.lk மூலம் பெறலாம்.
இந்த முயற்சி, சாதாரண தரப் பரீட்சை முடிவுகளைப் பொருட்படுத்தாமல், அனைத்து மாணவர்களுக்கும் பதின்மூன்று ஆண்டுகள் கல்வியை உறுதி செய்வதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.