கச்சா எண்ணெய் விலையில் வீழ்ச்சி !

on Tuesday, March 10, 2026
ஆசியாவில் இன்று (10) அதிகாலை வர்த்தகத்தில் உலகளாவிய கச்சா எண்ணெய் விலைகள் சரிந்தன.

பிரெண்ட் (Brent) கச்சா எண்ணெய் விலை சுமார் 8.5% சரிந்து ஒரு பீப்பாய் $92.50 (£68.85) ஆகக் காணப்பட்டது.

அமெரிக்காவிலும் கச்சா எண்ணெய் விலை சுமார் 9% சரிந்து ஒரு பீப்பாய் $88.60 ஆகக் குறைந்தது.

இருப்பினும், மோதல் தொடங்கிய காலப்பகுதியுடன் ஒப்பிடுகையில் இந்த விலைகள் இன்னும் சுமார் 30% அதிகமாகவே உள்ளன.

போர் "மிக விரைவில்" முடிவுக்கு வரும் என்று அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப் தெரிவித்த கருத்துக்களைத் தொடர்ந்தே இந்த விலை வீழ்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது.

ஆரம்பகட்ட வர்த்தகத்தில் கச்சா எண்ணெய் விலை சரிந்ததன் காரணமாக ஆசிய சந்தைகள் ஊக்கமடைந்துள்ளதாகத் தெரிகிறது.

ஜப்பானின் நிக்கேய் 225 (Nikkei 225) குறியீடு 2.8% உயர்ந்ததுடன், தென் கொரியாவின் கோஸ்பி (Kospi) பங்குச்சந்தை 5%க்கும் அதிகமாக உயர்ந்தது.

ஆசிய பிராந்தியத்திலுள்ள பல நாடுகள் வளைகுடா நாடுகளின் முக்கிய வாடிக்கையாளர்களாக இருப்பதால், கச்சா எண்ணெய் விலையேற்றத்தினால் ஆசிய சந்தைக் குறியீடுகள் பெரும் பின்னடைவைச் சந்தித்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

