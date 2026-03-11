ஈரான் போராட்டம் விரைவில் முடியும் என ட்ரம்ப் கூறியதையடுத்து எண்ணெய் விலை கடும் சரிவு

Wednesday, March 11, 2026
No comments


ஈரானுடன் நடைபெறும் போர் விரைவில் முடிவுக்கு வரலாம் என்று அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப் தெரிவித்ததையடுத்து செவ்வாய்க்கிழமை உலக சந்தையில் எண்ணெய் விலை 13%க்கும் அதிகமாக சரிந்தது.

பிரெண்ட் கச்சா எண்ணெய் ஒரு பீரல் $86.50 ஆக குறைந்ததுடன், WTI கச்சா எண்ணெய் ஒரு பீரல் $82.53 ஆக வீழ்ந்தது.

முன்னதாக ஈரான் தொடர்பான மோதல் உலகளாவிய எரிசக்தி விநியோகத்தை பாதிக்கக்கூடும் என்ற அச்சத்தால் எண்ணெய் விலை $119 வரை உயர்ந்திருந்தது.

ஆனால் போர் விரைவில் முடிவடையலாம் என்ற ட்ரம்ப் கருத்து வெளியானதால் சந்தையில் பதற்றம் தளர்ந்து எண்ணெய் விலை திடீரென குறைந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.

