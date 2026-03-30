இலங்கை வம்சாவளியைச் சேர்ந்த ஆதித்யா ஆனந்தராஜா பிரான்சில் துணை மேயராக நியமனம்

on Monday, March 30, 2026
பிரான்ஸ், பாரிஸ் புறநகர் பகுதியாகிய பொன்டோ-கொம்போ (Pontault-Combault) நகரின் துணை மேயராக (Maire Adjoint) இலங்கை வம்சாவளியைச் சேர்ந்த 25 வயதுடைய ஆதித்யா ஆனந்தராஜா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

இலங்கை உள்நாட்டுப் போரினால் வெளியேறிய தமிழ்க் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த இவரான அதித்யா, 19 வயதில் நகரசபை உறுப்பினராக தனது பொதுச் சேவைப் பயணத்தைத் தொடங்கினார்.

2026 மார்ச் மாதத்தில் துணை மேயராக அதிகாரப்பூர்வமாக நியமிக்கப்பட்ட அவர், மார்ச் 23ஆம் திகதி தனது பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொண்டார்.

யாழ்ப்பாணம் மாவட்டத்தின் கயிட்ஸ் (Kayts) பகுதியைச் சேர்ந்த வேர்களை உடைய இவரின் குடும்பம் குறிப்பிடத்தக்கது.

2020 முதல் 2026 வரை இளைஞர் விவகாரங்களுக்கான நகரசபை உறுப்பினராக பணியாற்றிய அவர், 11 முதல் 17 வயதுக்குட்பட்ட இளைஞர்களுக்கான “Quartier Jeunes” திட்டம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு, மாற்றுத்திறனாளிகள் உட்புகுத்தல் தொடர்பான விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளை முன்னெடுத்தார்.

இந்நிலையில், பொன்டோ-கொம்போ நகரின் உள்ளாட்சி நிர்வாகத்திலும் சமூக முன்னேற்றத்திலும் முக்கிய பங்காற்றுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

