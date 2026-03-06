பொது அவசரகால நிலையை அறிவிக்கும் பிரேரணை பெரும்பான்மை வாக்குகளால் நிறைவேற்றம்

on Friday, March 06, 2026
பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட பொது அவசரநிலையை மேலும் ஒரு மாதத்திற்கு நீட்டிக்க நாடாளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பிரேரணை 100 பெரும்பான்மை வாக்குகளால் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி, பிரேரணைக்கு ஆதரவாக 108 வாக்குகளும் எதிராக 08 வாக்குகளும் மட்டுமே கிடைத்தன.

பொது பாதுகாப்பு கட்டளைச் சட்டத்தின் 81 ஆம் இலக்க பாடத்தின் கீழ் உள்ள பிரேரணை 100 பெரும்பான்மை வாக்குகளால் நிறைவேற்றப்பட்டதாக சபாநாயகர் டாக்டர் ஜகத் விக்ரமநாயக்க நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவித்தார்.

இதற்கிடையில், அத்தியாவசிய பொது சேவைகள் சட்டத்தின் கீழ் பிரேரணை முறையாக நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

