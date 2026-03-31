எரிபொருள் ஒதுக்கீட்டை மூன்றில் ஒரு பங்கிற்கும் மேலாகக்குறைத்தனர் அமைச்சர்கள் - அமைச்சர் சந்தனா அபேரத்ன தகவல்!

அமைச்சரவை அமைச்சர்களும் பிரதி அமைச்சர்களும் தாமாக முன்வந்து தமது எரிபொருள் ஒதுக்கீடுகளை மூன்றில் ஒரு பங்கிற்கும் மேலாகக் குறைத்துள்ளதாக, பொது நிர்வாகம், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சர் பேராசிரியர் சந்தனா அபேரத்ன தெரிவித்தார்.
தற்போது நிலவிவரும் எரிசக்தி நெருக்கடிக்கு மத்தியில், பொதுமக்களுக்கு ஒரு முன்னுதாரணமாக அமையும் வகையில், அனைத்து அமைச்சர்களும் இணைந்து இந்த முடிவை எட்டியதாக அமைச்சர் தெரிவித்தார்.
இந்த முடிவுக்கு இணங்க, அமைச்சகச் செயலாளர்கள் உள்ளிட்ட மூத்த அதிகாரிகளும் தங்களின் எரிபொருள் ஒதுக்கீட்டைக் கணிசமாகக் குறைப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளனர்.
உலகளாவிய எரிசக்தி நெருக்கடி மற்றும் நிலவும் வறண்ட வானிலை ஆகியவற்றை எதிர்கொண்டு, அனைத்து அரசு நிறுவனங்களும், உள்ளூராட்சி அமைப்புகளும், பொதுமக்களும் நீர் மற்றும் மின்சாரத்தைச் சேமிக்கப் பொறுப்புடன் செயல்பட வேண்டும் என்று அமைச்சர் மேலும் வலியுறுத்தினார்.