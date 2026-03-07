சர்க்கரை அதிகம் உட்கொள்ளும் இலங்கையர்கள் – மருத்துவர் எச்சரிக்கை

on Saturday, March 07, 2026
நாட்டில் சராசரியாக ஒரு நபர் ஆண்டுக்கு 34 கிலோ கிராம் சர்க்கரை உட்கொள்கிறார் என்றும், இது உலக சுகாதார அமைப்பு (WHO) பரிந்துரைக்கும் 10 கிலோ கிராம் அளவை விட மூன்றரை மடங்கு அதிகம் என்றும் ஆலோசனைப் பல் மருத்துவர் டாக்டர் சந்தன கஜநாயக்க தெரிவித்துள்ளார்.

அதிக அளவில் சர்க்கரை உட்கொள்வது பல் மற்றும் ஈறு நோய்கள் அதிகரிக்கக் காரணமாகிறது என்றும் அவர் எச்சரித்துள்ளார்.

வயது வந்தவர்களில் சுமார் 50 சதவீதம் பேர் ஈறு நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர், அதாவது இருவரில் ஒருவருக்கு இந்த பிரச்சினை இருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

மார்ச் 10 ஆம் தேதி தொடங்கி நவம்பர் மாதம் வரை நடைபெறவுள்ள ஐந்தாவது தேசிய வாய்நல ஆய்வு தொடர்பான ஊடக சந்திப்பில் அவர் இதனை தெரிவித்தார்.

இதற்கு முன் தேசிய வாய்நல ஆய்வு 2015–2016 ஆம் ஆண்டில் மேற்கொள்ளப்பட்டது. உலக சுகாதார அமைப்பின் பரிந்துரைப்படி இத்தகைய ஆய்வுகள் 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நடத்தப்பட வேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

முந்தைய ஆய்வின் படி 12 வயது குழந்தைகளில் சுமார் 30 சதவீதம் பேருக்கு பல் சிதைவு இருந்ததாகவும், 5 வயதிற்குக் குறைவான குழந்தைகளில் சுமார் 63 சதவீதம் பேருக்கு பல் சிதைவு இருப்பதாகவும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

மேலும், தற்போது 75 சதவீதத்திற்கும் அதிகமானோர் புளோரைடு கொண்ட பற்பசை பயன்படுத்துவது நல்ல முன்னேற்றமாக இருப்பதாகவும் அவர் கூறினார்.

ஆனால் பொருளாதார நெருக்கடியினால் பற்பசை விலை அதிகரித்ததால் பல் தூள் மீண்டும் பயன்படுத்தப்படுவது அதிகரித்து வருகிறது, இது பற்களுக்கு சேதத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்றும் அவர் எச்சரித்துள்ளார்.

