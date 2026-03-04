கடன் வலையில் சிக்கிய கிராம மக்கள் ஒரு கடனை அடைக்க மற்றொரு கடனை பெறும் தீவிர பிரச்சினையில் சிக்கியுள்ளனர் - நுண்நிதி கடன் பிரச்சினை குறித்து பாராளுமன்றில் சாணக்கியன் எம்பி

கடன் வலையில் சிக்கிய கிராம மக்கள் மட்டக்களப்பு உள்ளிட்ட
கிராமப்புறங்களில் பல குடும்பங்கள் ஒரு கடனை அடைக்க மற்றொரு கடனை பெறும் தீவிர பிரச்சினையில் சிக்கியுள்ளனர். , மக்களை தற்கொலைக்கு தூண்டும் நுண்நிதி கடன் பிரச்சினை குறித்து பாராளுமன்றில் கருத்துரைத்த சாணக்கியன் எம்பி !
பாராளுமன்றத்தில் இன்று (04.03.2026) புதன்கிழமை நடைபெற்ற நுண்நிதி
மற்றும் கடன் ஒழுங்குப்படுத்தும் அதிகாரசபை சட்டமூலம் தொடர்பான
விவாதத்தில் உரையாற்றிய போது. நாட்டில் அதிகரித்து வரும் நுண்நிதி கடன்
சுமை மற்றும் அதனால் சமூகத்தில் உருவாகும் பாதிப்புகள் குறித்து மேலும் கருத்து தெரிவித்த அவர் ,
தேசிய மக்கள் சக்தி “அழகான வாழ்க்கை – செல்வந்த நாடு” என்ற கொள்கையை முன்வைத்து ஆட்சிக்கு வந்தார்கள். சமூகத்தில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துவதே அந்த அரசியல் வாக்குறுதிகளின் நோக்கமாக இருந்தது, ஏழை மற்றும் சாதாரண மக்களின் பிரச்சினைகளை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதே அரசினதும் பாராளுமன்றத்தின் பொறுப்பாக இருக்க வேண்டும்.
இந்த நிலையில், உலக வங்கியிடமிருந்து 200 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர் நிதி உதவியை பெறுவதற்காகவே அவசரமாக இந்த நுண்நிதி மற்றும் கடன்
ஒழுங்குப்படுத்தும் அதிகாரசபை சட்டமூலம் கொண்டு வரப்படுஇன்றது. எந்த
சட்டமூலமும் சரியான ஆய்வு மற்றும் சமூக விளைவுகளை கருத்தில் கொண்டு உருவாக்கப்பட வேண்டும், அதனை ஆளும் தரப்பு மேலும் ஆராய வேண்டும்.
மண்முனை தென்எருவில் பற்று பிரதேச சபையின் தவிசாளர் வினோராஜ் அவர்கள் நுண் நிதி நிறுவனங்களின் நடவடிக்கைக்கு எதிராக சில பல கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளார். அவரின் செயல்பாடு இவ் அரசை விட வினைத்திறனாக உள்ளது.
சமூக மேம்பாட்டுக்காக அல்ல – கடனை செலுத்துவதற்காகவே மக்கள் கடன். மக்கள் பெரும்பாலும் நுண்நிதி கடன்களை வியாபாரம் அல்லது சமூக முன்னேற்றத்திற்காக பெறவில்லை என்றும், மாறாக ஏற்கனவே பெற்ற கடன்களை செலுத்துவதற்காகவே புதிய கடன்களை பெற வேண்டிய சூழ்நிலையில் உள்ளனர் .
குறிப்பாக மட்டக்களப்பு மாவட்டம் உள்ளிட்ட கிழக்கு மாகாண பகுதிகளில்
நுண்நிதி கடன் சுமை மிகுந்ததாக பல செய்தி அறிக்கைகள் வெளிப்படுத்தியுள்ளன. பல கிராமங்களில் மக்கள் மீட்டர் வட்டி (உயர் வட்டி)
முறையில் கடன் பெறும் நிலை உருவாகியுள்ளது. பொருளாதார சிக்கலால்
குடும்பங்கள் நாளாந்த செலவுகளுக்கே கூட கடன் பெற வேண்டிய நிலை
ஏற்பட்டுள்ளது. சமூகத்தின் தற்போதைய பொருளாதார நிலையை எடுத்துக்காட்டும் வகையில், கடந்த காலங்களில் காதல் காரணமாக தற்கொலை சம்பவங்கள் நடந்திருக்கலாம்.
ஆனால் இன்று காதலிக்கவே பணம் இல்லாத நிலை
உருவாகியுள்ளது. இளைஞர்களுக்கு காதலர் தினத்தில் ஒரு சாக்லேட்
வாங்குவதற்கே கூட பணம் இல்லாத சூழ்நிலை இருக்கிறது.
கடன் வசூல்முறைகளை சட்டரீதியாக ஒழுங்குபடுத்துதல். கடன் சுமையில் சிக்கிய குடும்பங்களுக்கு மறுசீரமைப்பு திட்டங்கள் வழங்குதல். பெண்கள் மற்றும் கிராமப்புற மக்களை பாதுகாக்கும் விதமான சட்ட ஏற்பாடுகள் உருவாக்குதல். போன்ற நடவடிக்கைகள் அவசியமாக உள்ளது.
அத்துடன் வடக்கு, கிழக்கு மலையக பகுதிகளில் பாரிய எரிபொருள் தட்டுப்பாடு நிலவுகின்றது இதனால் கூடுதலாக விவசாயிகள் அரச ஊழியர்கள்,நெடும்தூரம் பிரயாணம் செய்து வேலை செய்பவர்கள் பாதிக்கப்படுகின்றார்கள் என தெரிவித்திருந்தார்.
