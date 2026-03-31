on Tuesday, March 31, 2026
No comments

(சித்தா)
மட்டக்களப்பு இராமகிருஷ்ண மிசன் நூற்றாண்டு விழாவை முன்னிட்டுஅகில இலங்கை ரீதியான வினாவிடைப் போட்டிக்கான விண்ணப்பப்பம் கோரப்பட்டுள்ளது.
இதற்கான அறிவுறுத்தல்களும் விண்ணப்பிக்கும் முறைகளும் பின்வருமாறு தரப்பட்டுள்ளன.
  
அறிவுறுத்தல்கள்:


இப்போட்டி தமிழ்மொழிமூல பாடசாலைகளில் கல்வி பயிலும் தரம் 8, 9, 10 மாணவர்களுக்கானது 

போட்டிகளுக்கான கைநூல்- 'தெய்வத்திருமூவர் வாழ்க்கையும் சிந்தனை துளிகளும்;' 

இந் நூலின் PDF பிரதி போட்டிக்கு விண்ணப்பிக்கும் அனைத்து மாணவர்களுக்கும்   அனுப்பி வைக்கப்படும். 

ஒரு பாடசாலையில் இருந்து எத்தனை பேரும் விண்ணப்பிக்க முடியும்

பாடசாலை மட்டத்தில் பங்கு கொள்ளும் அனைவருக்கும் சான்றிதழ் வழங்கப்படும். 

போட்டி தொடர்பான மேலதிக விபரங்கள் விண்ணப்பம் செய்தவர்களுக்கு பின்னர் அறிவிக்கப்படும்

போட்டி எதிர்வரும் வைகாசி மாதம் நடாத்த உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது.

விண்ணப்பிக்க வேண்டிய இறுதித் திகதி 30.04.2026  

விண்ணப்பங்கள் யாவும் Online ஊடாக மட்டுமே அனுப்பப்படல் வேண்டும். இதற்கான இணைப்பு 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfud2QTHTMTH3aI4xnkhCHrD1hH_oH-SbhvF-LP2xWSEFWb7Q/viewform

இதற்கான மேலதிக விபரங்களை கலாநிதி கலாநிதி க.ஞானரெத்தினம் இணைப்பாளருடன் பின்வரும் 0777118429 தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொள்ளமுடியும்.



 

RAMAKRISHNA MISSION

