மக்களுக்கு வசதியான, பாதுகாப்பான, செயற்திறனான மற்றும் தொடர்ச்சியான பொதுப் போக்குவரத்து கட்டமைப்பைக் கட்டியெழுப்புவதே அரசாங்கத்தின் எதிர்பார்ப்பு - ஜனாதிபதி

மக்களுக்கு வசதியான, பாதுகாப்பான, வினைத்திறனான,தொடர்ச்சியான மற்றும் ஒரு பலமான பொதுப் போக்குவரத்து கட்டமைப்பை நிறுவுவதே அரசாங்கத்தின் எதிர்பார்ப்பு என்றும், அதற்காக அரசாங்கம் தற்போது தேசியக் கொள்கை ஒன்றை உருவாக்கி வருவதாகவும் ஜனாதிபதி அநுர குமார திசாநாயக்க தெரிவித்தார்.
உரிய தரத்துடனான புதிய பஸ்களைச் சேவையில் இணைப்பதற்கும், பழைய பஸ்களைப் படிப்படியாக போக்குவரத்து கட்டமைப்பிலிருந்து நீக்குவதற்குமான திட்டங்களை அரசாங்கம் தற்போது தயாரித்து வருவதாகச் சுட்டிக்காட்டிய ஜனாதிபதி, இது ஒரே தடவையில் மேற்கொள்ளக் கூடியதல்ல என்றாலும், சில ஆண்டுகள் திட்டமிட்ட முறையில் செயல்படுவதன் மூலம் அரசாங்கத்தின் பிரதான இலக்கான தரமான பஸ் சேவையை நாட்டு மக்களுக்குப் பெற்றுக்கொடுக்க முடியும் எனக் குறிப்பிட்டார்.
நாட்டின் அனைத்து மாவட்டங்களையும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வகையில் இலங்கை போக்குவரத்துச் சபைக்கு புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட 199 சாரதிகளுக்கும் 342 நடத்துநர்களுக்குமான நியமனக் கடிதங்களை வழங்கும் நிகழ்வு செவ்வாய்க்கிழமை (10) முற்பகல் அலரி மாளிகையில் நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்வில் கலந்துகொண்ட போதே ஜனாதிபதி மேற்கண்டவாறு தெரிவித்தார்.
நியமனக் கடிதங்கள் வழங்குவதை அடையாளப்படுத்தும் வகையில் ஜனாதிபதியினால் சிலருக்கு நியமனக் கடிதங்கள் வழங்கப்பட்டன.
இலங்கை போக்குவரத்துச் சபையுடன் கடந்த காலத்தில் இந்நாட்டு மக்கள் கொண்டிருந்த ஆழமான பிணைப்பை நினைவு கூர்ந்த ஜனாதிபதி, பிற்காலத்தில் அரசியல் நியமனங்கள் மற்றும் பல்வேறு முறையற்ற கொடுக்கல் வாங்கல்கள் காரணமாக வீழ்ச்சியடைந்த இ.போ.சபையை மீண்டும் ஒரு வலுவான பொதுப் போக்குவரத்துச் சேவையாகக் கட்டியெழுப்ப இன்று நியமனம் பெற்ற அனைவரும் தமது பொறுப்புகளை நிறைவேற்றுவார்கள் என ஜனாதிபதி நம்பிக்கை தெரிவித்ததோடு புதிய நியமனம் பெற்றவர்கள் அனைவருக்கும் தனது வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்தார்.
இங்கு மேலும் உரையாற்றிய ஜனாதிபதி அநுர குமார திசாநாயக்க:
இலங்கை போக்குவரத்துச் சபையுடன் நமது நாட்டு மக்களுக்கு பயணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு கலாச்சார ரீதியான பிணைப்பு உள்ளது. இன்று சாரதிகளாகவும் நடத்துநர்களாகவும் நீங்கள் இணைவது அத்தகைய வரலாற்றைக் கொண்ட, மக்களுடன் நெருக்கமான தொடர்பைப் பேணிவந்த ஒரு சேவைக்காகும். அதேபோல், இ.போ.சபையை தற்போதுள்ள நிலையிலிருந்து உயர்நிலைக்குக் கொண்டு வர வேண்டும் என நான் கருதுகிறேன். அது தொழில்நுட்ப ரீதியாக மட்டுமல்ல, அந்த பஸ்களில் பணிபுரியும் சாரதிகள் மற்றும் நடத்துநர்கள் மக்களுடன் மிகவும் நெருக்கமாகவும், அன்பாகவும், அவர்களின் பாதுகாப்பு குறித்துச் சிந்தித்தும் செயல்படும் புதியதொரு நிலைக்கு உயர்த்தப்பட வேண்டும். எனவே, இதில் இணையும் உங்களால் இ.போ.சபைக்குள் புதிய கலாச்சாரத்தைக் கொண்டு செல்ல முடியும் என நான் நினைக்கிறேன்.
சிறந்த வரலாற்றைக் கொண்டிருந்த இ.போ.சபை, பிற்காலத்தில் அரசியல் நியமனங்கள் மற்றும் முறையற்ற கொடுக்கல் வாங்கல்கள் காரணமாக அழிவை நோக்கிச் சென்றது. சில அரசியல் அதிகாரங்களின் அதிகாரத்தை பரப்புவதற்கு இந்த நிறுவனம் பயன்படுத்தப்பட்டது. இதனால் இ.போ.சபை மீது மக்கள் கொண்டிருந்த பிணைப்பைச் சீர்குலைக்க இந்த அசிங்கமான அரசியல் கலாச்சாரம் காரணமாக அமைந்தது என நான் கருதுகிறேன். அதேபோல், நவீன உலகில் ஏற்பட்ட தொழில்நுட்ப மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப மாற்றங்களைச் செய்ய முடியாமல் போனதும் மக்களுக்கும் இ.போ.சபைக்கும் இடையிலான உறவு வீழ்ச்சியடையக் காரணமாக அமைந்தது.
நாட்டிற்கு ஒரு வலுவான பொதுப் போக்குவரத்துச் சேவை அவசியம் என்பதில் இன்று நாம் அரசாங்கம் என்ற ரீதியில் உறுதியான கொள்கையில் இருக்கிறோம். இதற்குப் பல பிரதான காரணங்கள் உள்ளன. இன்றும் நமது நாட்டில் ஒரு குடும்பத்தின் வருமானத்தில் போக்குவரத்திற்காகச் செலவிடப்படும் தொகை அதிகமாக உள்ளது.
அதேபோல், பொதுப் போக்குவரத்துச் சேவையில் வினைத்திறனான மற்றும் தொடர்ச்சியான சேவையைப் பெற முடியுமா என்பதில் மக்களுக்குச் சந்தேகம் உள்ளது. அந்தச் சந்தேகம் காரணமாகத் தமது போக்குவரத்துத் தேவைகளைத் தாமே பூர்த்தி செய்துகொள்ள மக்கள் தனிப்பட்ட ரீதியில் மோட்டார் சைக்கிள் அல்லது சிறிய காரை வாங்க முயற்சிக்கிறார்கள்.
இதன் காரணமாகத் தமது வருமானத்தில் பெரும் பகுதியை இந்தப் போக்குவரத்துத் தேவைகளுக்காகச் செலவிட வேண்டியுள்ளது. இறுதியில் பார்த்தால், அவர்கள் வேலைக்குச் செல்வதற்கான செலவைத் தேடுவதற்காகவே வேலை செய்திருக்கிறார்கள். எனவே, மக்கள் போக்குவரத்திற்காகச் செலவிடும் சுமையைக் குறைக்க வேண்டும். மக்களுக்குச் சுமையாக அமையாத போக்குவரத்துச் சேவையை நாம் உருவாக்க வேண்டும்.
அதேபோல், நாம் பெருமளவிலான வாகனங்களை இறக்குமதி செய்கிறோம். அதற்காக இறக்குமதிச் செலவில் பெரும் தொகையைச் செலவிடுகிறோம். பொதுப் போக்குவரத்தை வலுவாக மேம்படுத்தினால், வாகன இறக்குமதிக்கான செலவை கணிசமாகக் குறைக்க முடியும் என நான் நம்புகிறேன். இது பொருளாதார ரீதியாக மிகவும் முக்கியமானது.
மேலும், சுற்றுச் சுழலில் ஏற்படும் காற்று மாசடைவிற்கு இந்த வாகனங்களிலிருந்து வெளியேறும் நச்சுப் புகையும் ஒரு காரணமாக உள்ளது. சுற்றாடலில் வெளியேற்றப்படும் நச்சுப் புகையின் அளவைக் குறைப்பது குறித்து இன்று உலகம் முழுவதுமே கவனம் செலுத்தப்பட்டுள்ளது. எமது எதிர்கால சந்ததியினருக்காக இந்தச் சுற்றாடலைப் பாதுகாக்க வேண்டும்.
இன்று நகர்ப்புற நெரிசல் ஒரு பிரதான பிரச்சினையாக உள்ளது.வீதியில் எவ்வளவு மனித நேரங்கள் வீணாகின்றன? இதனைப் பொருளாதார ரீதியாகக் கணக்கிட்டால் பொருளாதாரத்திற்குப் பெரும் இழப்பு ஏற்படுவதை உணரலாம். எனவே, போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைப்பதற்கும் பொதுப் போக்குவரத்து அமைப்பை மேம்படுத்துவது மிகவும் அவசியம். இவ்வாறான வலுவான பொதுப் போக்குவரத்துக் கட்டமைப்பை உருவாக்குவதே எமது எதிர்பார்ப்பாகும்.
பொதுப் போக்குவரத்துக் கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவது குறித்த எண்ணக் கருக்களை உருவாக்குவதில் பயனில்லை. மக்களுக்கு அந்தச் சேவை முறையாகக் கிடைக்க வேண்டும். அதேபோல் வசதியான போக்குவரத்துச் சேவை அவசியமானது. இதற்காகவே நாம் தற்போது பஸ்கள் தொடர்பில் தேசியக் கொள்கை ஒன்றைத் தயாரித்து வருகிறோம். மக்களுக்கு வசதியான சேவை தேவை என்பதால், நினைத்தவாறு பஸ்களை சேவையில் ஈடுபடுத்தி பயணிகளை நெரிசலில் ஏற்றிச் சென்றால், நாம் பொதுப் போக்குவரத்து தொடர்பில் எந்தளவு முயற்சி எடுத்தாலும் பயனில்லை, மக்கள் அதிலிருந்து தூரமாகிவிடுவார்கள்.
எனவே, எந்த வகையான பஸ்கள் வீதியில் சேவையில் ஈடுபட வேண்டும் என்பது குறித்து நாம் தேசியக் கொள்கையை உருவாக்குகிறோம். இதனை ஒரே நேரத்தில் செய்ய முடியாது. முழு பஸ் இருப்பையும் அகற்றிவிட்டுப் புதிய பஸ்களை ஒரே நேரத்தில் கொள்வனவு செய்யும் வசதி எம்மிடம் இல்லை. எனினும், புதிதாக இணைக்கப்படும் பஸ்கள் தரமானவையாக இருக்க வேண்டும் என்பதோடு, பழைய பஸ்கள் படிப்படியாக நீக்கப்பட வேண்டும். இதனைச் சில ஆண்டுகள் திட்டமிட்டபடி செய்தால், முழு பஸ் இருப்பையும் தரமானதாக மாற்ற முடியும். இது எமது பிரதான இலக்காகும்.
அதேபோல், பஸ்கள் எவ்வளவு வசதியுள்ளதாக இருந்தாலும், அந்த பஸ்ஸை ஓட்டும் சாரதி மற்றும் நடத்துநரின் நடத்தை சரியாக இல்லாவிட்டால் பயனில்லை. ஏனெனில், பஸ்ஸில் பயணம் செய்யும் அனைத்து மக்களின் உயிரும் அவரது கைகளிலேயே உள்ளது. எனவே, எவர் வேண்டுமானாலும் எப்படி வேண்டுமானாலும் பஸ்ஸை ஓட்ட அரசாங்கம் என்ற ரீதியில் நாம் இடமளிக்கக் கூடாது. சில பஸ் நிறுவனங்களின் உரிமையாளர்கள் எனக் கூறிக்கொள்பவர்கள் இதற்கு எதிராகச் சில கருத்துக்களைக் கூறியிருந்தனர். எனினும், நாம் இந்தத் திட்டங்களைச் செயல்படுத்துவோம்.
ஒவ்வொரு பிரஜையும் தமது உயிரின் மீது நம்பிக்கையுடன் பஸ்ஸில் ஏறுகிறார்கள். உயிருக்கு ஆபத்தான சூழ்நிலை ஏற்பட்டால், யாரும் தமது பிள்ளையை பொது போக்குவரத்தில் பயணிக்க அனுமதிக்க மாட்டார்கள். பொதுப் போக்குவரத்து கட்டமைப்பு தொடர்பில் நம்பிக்கையை ஏற்படுத்த வேண்டுமாயின், தற்போதைய நிலைமையை மாற்ற வேண்டும். போதைப்பொருள் பயன்படுத்திய நிலையில் எவருக்கும் பஸ்ஸை செலுத்த அனுமதிக்கப்படக்கூடாது. இது தொடர்பாக தேவையான சட்டங்கள், பரிசோதனைகள் போன்ற அனைத்தும் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. எனவே, சாரதிகள் மற்றும் நடத்துனர்களின் நடத்தை சிறந்த தரத்திற்கு கொண்டு வரப்பட வேண்டும்.
மேலும், செயல்திறனை அதிகரிக்க வேண்டும். ஒவ்வொருவரும் தமது பயண இடத்தை விரைவாக அடைய எதிர்பார்க்கிறார்கள். எனவே, செயல்திறனை உருவாக்க வேண்டும். பயண இடத்தை குறித்த நேரத்தில் அடைய வேண்டும். மேலும், தொடர்ச்சி மிகவும் முக்கியம். இல்லையெனில், அன்றாட வாழ்க்கை சீர்குலைந்துவிடும். எனவே, வசதியான, செயல்திறனான மற்றும் தொடர்ச்சியான பொது போக்குவரத்து சேவையை வழங்குவதே எமது எதிர்பார்ப்பு. இதற்காக, வசதியான பஸ் கட்டமைப்பை நிறுவி, இந்த மாதம் அதைத் தொடங்க நாம் எதிர்பார்க்கிறோம். இந்த மாதம், ஜப்பான் அரசாங்கத்திடமிருந்து 08 புதிய பஸ் வண்டிகளைப் பெறவுள்ளோம். இதற்கு மேலதிகமாக, ஆகஸ்ட் மற்றும் செப்டெம்பர் மாதங்களுக்குள் நாம் கொள்வனவு செய்த பஸ்கள் கிடைக்கவுள்ளன.
அதன்படி, புதிய நிறுவனத்தின் மூலம் பயணிகளின் வசதியான போக்குவரத்திற்கு ஏற்ற பஸ்களின் தொகுப்பை நாங்கள் உருவாக்கி வருகிறோம். பழைய பஸ்களின் தொகுப்பை நகரங்களிலிருந்து படிப்படியாக அகற்றத் தொடங்குகிறோம். முக்கிய நகரங்களில் குறுகிய பயணங்களுக்கு பஸ்களின் தொகுப்பை உருவாக்கி, பழைய பஸ்களை படிப்படியாக சேவையிலிருந்து அகற்றி வருகிறோம். இதை ஒரே நேரத்தில் செய்ய முடியாது.
மேலும், பிரஜைகளுக்கு வழங்கப்படும் சேவை மிகவும் முக்கியமானது. எனவே, அரசாங்கமாக, சிறந்த சேவையை வழங்க நாம் உறுதிபூண்டுள்ளோம். இருப்பினும், இந்த சேவையை முழுமையாக தனியார் துறைக்கு விட்டால், அவர்களிடையே ஒரு ஏகபோகம் உருவாகும். எனவே, இதை முழுமையாக கைவிடக்கூடாது. ஆனால், நாம் முறையான முகாமைத்துவ கட்டமைப்பை உருவாக்குவது அவசியம்.
இது அரசாங்க பங்களிப்பு மற்றும் தனியார் துறை பங்களிப்புடன், நாம் எதிர்பார்க்கும் பணிகளுக்குத் தேவையான ஒழுங்குமுறையுடன், பாதுகாப்பான, வசதியான, நிலையான, திறமையான பொது-தனியார் கூட்டாண்மையாக மாற்றப்பட வேண்டும்.
21,000 தனியார் பஸ்கள் இருந்தபோது, 19,000 உரிமையாளர்கள் இருந்தனர். பஸ் சேவை என்பது ஒரு தொழிற்துறை என்பதைவிட அது சுயதொழிலாக மாறிவிட்டது. எனவே, தரமான சேவையைப் பெறுவது சாத்தியமில்லை. போட்டி அதிகம். இன்று, அதிக மக்கள் இல்லாத நேரங்களில் சேவை வழங்கப்படுவதில்லை.
இது நம் நாட்டின் கலாசார வாழ்க்கையையும் பாதித்துள்ளது. இன்று, 9.30 மணிக்கு திரைப்படத்தைப் பார்த்துவிட்டு கிராமத்திற்குச் செல்ல பஸ் இல்லை. அதன்படி, அது ஒரு சேவை இடத்திலிருந்து இலாபம் ஈட்டும் இடமாக மாற்றப்பட்டுள்ளது. தனிப்பட்ட உரிமையாளர்கள், பல்வேறு ஊழியர்கள் மற்றும் பல்வேறு வேறுபாடுகளைக் கொண்ட பஸ்கள் இதற்கு வழிவகுத்தன.
எனவே, ஒரு அரசாங்கத்தின் பொறுப்பு சிறந்த, தரமான பொது போக்குவரத்தை உருவாக்குவதாகும். அதற்காக, நாம் மாகாண முறைமைக்குச் செல்ல வேண்டும் என்று நம்புகிறோம். உரிமையாளர்கள் தமது பஸ்களை வலயங்களில் நிறுவப்படும் பஸ் நிறுவனங்களுடன் இணைக்கலாம். அந்த நிறுவனம் தொடர்ச்சியான சேவையை வழங்க வேண்டும். அந்த வலயம் நட்டத்தில் இயங்கினால், அரசாங்கம் அதற்கு மானியம் வழங்க முடியும்.
சிறந்த போக்குவரத்து சேவைகளை வழங்க இதுபோன்ற ஒரு திட்டத்தை நாம் பின்பற்ற வேண்டும். நாம் ஒருபோதும் போக்குவரத்து சேவைகளை இலாப-நட்டக் கணக்கில் வைத்து அளவிட தயாராக இல்லை. இதை ஒரு சேவையாக நாங்கள் அளவிடுகிறோம். இந்த வழியில், நட்டம் ஏற்படும் கிராமப்புற வீதிகளுக்கு போக்குவரத்து சேவைகளை வழங்க இந்த வரவு செலவுத்திட்டத்தில் சுமார் 2000 மில்லியன்களை ஒதுக்கியுள்ளோம்.
செயற்திறனான போக்குவரத்து சேவையின் நன்மைகள் வெளிப்புற பொருளாதாரத்தில் உணரப்படுகின்றன. நமது பணிபுரியும் ஊழியர்கள் திறமையான பணியிடத்திற்குச் சென்றார்களா? அந்த சேவைகள் மற்றும் தயாரிப்புகளிலிருந்துதான் பொருளாதாரம் இலாபம் ஈட்டுகிறது மற்றும் இழக்கிறது. நமது பொருளாதாரமும் மக்களின் வாழ்க்கையும் சிறந்த சேவையின் அடிப்படையில் மேம்படுத்தப்படுகின்றன. எனவே, ஒரு அரசாங்கமாக நமது எதிர்பார்ப்பு அதற்குத் தேவையான போக்குவரத்து சேவையை உருவாக்குவதாகும்.
போக்குவரத்து சேவையை வலுப்படுத்த நமக்கு ஒரு நல்ல மற்றும் திறமையான அரசியல் அதிகாரம் தேவை. இந்த போக்குவரத்து சேவையை திறம்படச் செய்ய எங்கள் அமைச்சரும் இரண்டு பிரதி அமைச்சர்களும் மிகச் சிறப்பாகச் செயல்படுகிறார்கள். தொலைதூர கிராமங்களில் பஸ்கள் இயக்கப்படுவது குறித்து உங்களிடம் கேட்கப்படும் நேரங்கள் இருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன். இந்தத் துறையை மேம்படுத்துவதில் மிகவும் ஆர்வமுள்ள ஒரு நல்ல அரசியல் அதிகாரம் உள்ளது. இந்த மாற்றத்தை அடைவதில் இது மிகவும் முக்கியமானது.
அதே போன்று எங்களிடம் மிகச் சிறந்த அதிகாரிகள் குழு ஒன்று உள்ளது. பல்வேறு காலக்கட்டங்களில் வெவ்வேறு பிரச்சினைகள் இருந்திருக்கலாம். ஆனால், நாம் எதனையும் கடந்த காலத்தைக் கொண்டு மதிப்பிடுவதில்லை. தற்போதைய அவர்களின் செயல்பாடு நல்லதா அல்லது கெட்டதா என்பதன் அடிப்படையிலேயே நாம் முடிவுகளை எடுக்கிறோம். எம்மால் கடந்த காலத்தைப் புரிந்துகொள்ள முடியும். கேள்விப்பட்ட விடயங்களை வைத்து நாம் எவரையும் எடைபோடுவதில்லை. எனவே, எமது அதிகாரிகள் குழு தற்காலத்தில் இதற்காக அணிதிரண்டு பணியாற்றுவார்கள் என்று நாம் நம்புகிறோம்.
குறிப்பாக, இன்று இலங்கை போக்குவரத்து சபையில் இணையும் உங்களுக்கும் பெரும் பொறுப்பு உள்ளது. இந்த நிறுவனம் குறித்து நிலவும் மிகவும் மோசமான கலாசாரத்தை எங்காவது ஒரு புள்ளியில் மாற்றியமைக்க வேண்டும். அந்த கலாசாரத்தை வெறும் பேச்சுகளாலோ, அறிக்கைகளாலோ அல்லது ஆவணங்களாலோ மட்டும் மாற்றிவிட முடியாது.அது செயல்பாட்டின் மூலமே சாத்தியமாகும். இங்குள்ள நீங்கள் அனைவரும் இலங்கை போக்குவரத்து சபைக்கு ஒரு புதிய அணுகுமுறையைக் கொண்டு வருவீர்கள் என நம்பி, உங்கள் அனைவருக்கும் எனது வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.