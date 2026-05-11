நாட்டில் நிலவும் கடும் மழையினால் 14 நீர்த்தேக்கங்களின் வான் கதவுகள் திறப்பு; மக்கள் அவதானமாக இருக்குமாறு எச்சரிக்கை

நாட்டில் பெய்து வரும் கடும் மழை காரணமாக தற்போது 9 பிரதான நீர்த்தேக்கங்களும், 5 நடுத்தர நீர்த்தேக்கங்களும் நீர்மட்டம் அதிகரித்து வருவதாக நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம் அறிவித்துள்ளது.
இது குறித்து நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளரும் நீர் முகாமைத்துவ பொறியியலாளரான எச்.எம்.டி.பி.எஸ்.டி. ஹேரத் கருத்துத் தெரிவிக்கையில்,
ஹம்பாந்தோட்டை மாவட்டத்தின் லுனுகம்வெஹேர, மொனராகலை மாவட்டத்தின் வெஹெரகல, அனுராதபுர மாவட்டத்தின் ராஜாங்கனை மற்றும் குருநாகல் மாவட்டத்தின் தெதுறு ஓயா ஆகிய நீர்த்தேக்கங்கள் இவ்வாறு அதிகரித்து வருகின்றன.
தற்போதைய நிலவரப்படி, லுனுகம்வெஹேர நீர்த்தேக்கத்தின் 6 வான்கதவுகள் திறக்கப்பட்டு, அதனூடாக வினாடிக்கு 4,000 கன அடிக்கும் அதிகமான நீர் கிரிந்தி ஓயாவிற்குள் வெளியேற்றப்பட்டு வருகின்றது. அதேபோன்று, வெஹெரகல நீர்த்தேக்கத்தின் 6 வான் கதவுகள் திறக்கப்பட்டு வினாடிக்கு 1,400 கன அடி நீர் மாணிக்க கங்கையை நோக்கி விடப்படுகின்றது. மேலும், ராஜாங்கனை நீர்த்தேக்கத்தில் 8 வான்கதவுகள் திறக்கப்பட்டு வினாடிக்கு 9,300 கன அடி நீர் கலா ஓயாவிற்கும், දැதுரு ஓயா நீர்த்தேக்கத்தின் 4 வான்கதவுகள் ஊடாக வினாடிக்கு 5,500 கன அடி நீர் ஆற்றுக்கும் திறந்து விடப்பட்டுள்ளது.
இதேவேளை, அலிகொட்டஆர நீர்த்தேக்கத்தின் 3 வான்கதவுகள் திறக்கப்பட்டு வினாடிக்கு 500 கன அடிக்கும் அதிகமான நீர் கிரிந்தி ஓயாவிற்குள் பாய்ந்து வருகின்றது. இதன் காரணமாக, நீர்த்தேக்கங்களுக்குக் கீழே தாழ்நிலப்பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்களும், ஆற்றோரங்களில் உள்ள மக்களும் மிகவும் அவதானமாக இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர். நீர் வரத்து மற்றும் மழையின் அளவைப் பொறுத்து வான் கதவுகள் திறக்கப்படும் அளவு எந்த நேரத்திலும் மாற்றமடையலாம் என்பதால், இது தொடர்பான உத்தியோகபூர்வ அறிவித்தல்கள் குறித்து விழிப்புடன் இருக்குமாறு நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம் பொதுமக்களைக் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது என்றார்.
