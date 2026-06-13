கொழும்பு கொச்சிக்கடை பகுதியில் இன்று விசேட போக்குவரத்து திட்டம்..

கொழும்பு, கொச்சிக்கடையில் உள்ள புனித அந்தோணியார் திருத்தலத்தின் வருடாந்திர திருவிழாவை முன்னிட்டு, சனிக்கிழமை (13) ஒரு சிறப்பு போக்குவரத்துத் திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என்று பொலிஸ் ஊடகப் பிரிவு அறிவித்துள்ளது.
திருவிழாவை முன்னிட்டு, திருச்சொரூப பவனி இன்று பிற்பகல் 02.30 மணி முதல் இரவு 10.00 மணி வரை புனித அந்தோனியார் சிலையை ஏந்திய ஊர்வலம் நடைபெறவுள்ளதால் கொட்டாஞ்சேனை மற்றும் கரையோர பொலிஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட வீதிகளில் விசேட போக்குவரத்து ஒழுங்குகள் அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக பொலிஸார் மேலும் தெரிவித்துள்ளனர்.
ஓட்டுநர்களுக்கான மாற்று வழிகள்
மோதரை பகுதியிலிருந்து புறக்கோட்டை நோக்கி பயணிக்கும் வாகனங்கள் ஹெட்டியாவத்தை சந்தியில் இடதுபுறம் திரும்பி, ஜோர்ஜ் ஆர்.டி. சில்வா மாவத்தை வழியாக ஆமர் பாபர் சந்தியை நோக்கிச் செல்லலாம்.
புறக்கோட்டையிலிருந்து மோதரை நோக்கி பயணிக்கும் வாகனங்கள் சீனா வீதி, பிரதான வீதி, கேஸ்பஹ சந்தி, ஆட்டுபட்டித் தெரு வீதி (ஸ்ரீ ரத்னஜோதி சரவணமுத்து மாவத்தை), மகா வித்தியாலய மாவத்தை, கடிகாரக் கோபுர சுற்றுவட்டம், மகா வித்தியாலய மாவத்தை மற்றும் ஆமர் பாபர் சந்தி வழியாகச் செல்லலாம்.