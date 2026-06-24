கிழக்கு மாகாணத்தின் அபிவிருத்திக்கு உலக வங்கியின் ஆதரவு..!

(எஸ். சினீஸ் கான்)
கிழக்கு மாகாண கௌரவ ஆளுநர் ஜயந்த லால் ரத்னசேகர அவர்களுக்கும், உலக வங்கியின் தொழில்நுட்ப மற்றும் சமூகப் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைக் குழுவினருக்கும் இடையே இன்று (24) ஆளுநர் அலுவலகத்தில் ஒரு கலந்துரையாடல் நடைபெற்றது.
இதில், RE-VIVE (துடிப்பான, அனைவரையும் உள்ளடக்கிய மற்றும் சாத்தியமான பொருளாதாரங்கள் மூலம் பிராந்திய அதிகாரமளித்தல்) திட்டத்தின் கீழ் கிழக்கு மாகாணத்தில் உள்ள அபிவிருத்தி வாய்ப்புகள் குறித்து அவர்கள் விரிவாக கலந்துரையாடப்பட்டது.
இதில், கொட்பே வளைகுடா மீன்பிடித் துறைமுக அபிவிருத்தி திட்டம், பாசிக்குடா சுற்றுலா அபிவிருத்தி திட்டம் மற்றும் அருகம்பே சுற்றுலா அபிவிருத்தி திட்டம் ஆகிய மூன்று முக்கிய அபிவிருத்தித் திட்டங்களின் கருத்தியல் திட்டங்களை அவர்கள் ஆய்வு செய்து, எதிர்காலப் பணிகளுக்கான ஒரு உடன்பாட்டிற்கு வந்தனர்.
உலக வங்கியின் நிதியுதவியுடன் செயல்படுத்தப்படும் இத்திட்டத்தின் கீழ், வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்களில் அபிவிருத்திப் பணிகளுக்காக 100 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் முதலீடு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், தேவையான ஒப்புதல் மற்றும் ஒப்பந்த செயல்முறைகள் நிறைவடைந்த பிறகு, இத்திட்டம் 2027-ஆம் ஆண்டில் செயல்படுத்தப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.