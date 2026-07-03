ஹெட்போன் அணிந்து சாலையில் நடப்போருக்கு எதிர்காலத்தில் சட்ட நடவடிக்கை – பொலிஸ் எச்சரிக்கை

சாலையில் ஹெட்போன் அல்லது இயர்போன் அணிந்து இசை கேட்டுக்கொண்டே நடமாடும் பாதசாரிகளுக்கு எதிர்காலத்தில் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என இலங்கை பொலிஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.
போக்குவரத்து கட்டுப்பாடு மற்றும் சாலை பாதுகாப்புப் பிரிவின் பணிப்பாளர், சிரேஷ்ட பொலிஸ் அத்தியட்சகர் மனோஜ் ரணகல தெரிவித்ததாவது, தற்போது இவ்வாறான பாதசாரிகளுக்கு எச்சரிக்கை மட்டுமே வழங்கப்பட்டு வருகிறதாலும், விபத்துகளின் அபாயம் அதிகரித்து வருவதால் எதிர்காலத்தில் நீதிமன்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றார்.
இலங்கையில் தினமும் 10 பேருக்கும் அதிகமானோர் சாலை விபத்துகளால் உயிரிழப்பதாகவும், 2026 ஜனவரி 1 முதல் ஜூன் 30 வரை 1,323 சாலை விபத்துகள் பதிவாகி, அவற்றில் 1,389 பேர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
2025 ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில், விபத்துகள் 105 ஆகவும் உயிரிழப்புகள் 107 ஆகவும் அதிகரித்துள்ளதாக தெரிவித்த அவர், இந்த நிலைமை கவலைக்கிடமானது என்றார்.
கவனக்குறைவு, அலட்சியமான நடத்தை, போக்குவரத்து விதிமீறல்கள், அதிவேகம், வாகனங்களின் மற்றும் சாலைகளின் பராமரிப்புக் குறைபாடு ஆகியவையே விபத்துகளுக்கான முக்கிய காரணங்களாக உள்ளதாகவும், குறிப்பாக பாதசாரிகள் மற்றும் மிதிவண்டி பயணிகளே அதிகம் பாதிக்கப்படுவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
ஜூலை 6 முதல் 10 ஆம் திகதி வரை நடைபெறவுள்ள 11ஆவது தேசிய விபத்து தடுப்பு வாரத்தை முன்னிட்டு சுகாதார மேம்பாட்டு பணியகத்தில் நடைபெற்ற ஊடக சந்திப்பில் அவர் இந்த கருத்துகளை வெளியிட்டார்.
பொலிஸ் மா அதிபரின் அறிவுறுத்தலின் பேரில், சாலை விபத்துகளை குறைக்கும் நோக்கில் விசேட நடவடிக்கைகள் மற்றும் புதிய தொழில்நுட்பங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும், மூன்று கிலோமீட்டர் தூரம் வரை வாகனங்களின் வேகத்தை கண்காணிக்கக்கூடிய நவீன வேகக் கண்காணிப்பு கருவிகளும் பயன்படுத்தப்படவுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
சட்ட அமுலாக்கத்தில் எவருக்கும் விசேட சலுகை வழங்கப்படமாட்டாது என்றும், சாலை விபத்துகளில் தொடர்புடையவர்கள் அனைவரும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்படுவார்கள் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார்.
மேலும், எதிர்காலத்தில் கடுமையான சட்ட அமுலாக்கம், அதிக தண்டனைகள் மற்றும் தேவையெனில் ஓட்டுநர் உரிமம் இடைநிறுத்தப்படும் நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்படும் எனவும் அவர் எச்சரித்தார். ஓட்டுநர்களின் ஒத்துழைப்பு இல்லையெனில் கடுமையான சட்ட அமுலாக்கமே சாலை விபத்துகளை கட்டுப்படுத்த ஒரே வழி என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.