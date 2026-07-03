2026 ஆம் ஆண்டிற்கான உலகின் சிறந்த தீவு சுற்றுலாத் தலங்களின் பட்டியலில் இலங்கை முதலிடம் பிடித்துள்ளது.
சர்வதேச பயண ஊடகமான பிக் 7 டிராவல் நடத்திய சமீபத்திய மதிப்பீட்டின்படி, இயற்கை அழகு, பல்லுயிர் பெருக்கம், கலாச்சார பாரம்பரியம், சுற்றுலா அனுபவங்கள் மற்றும் உலகளாவிய புகழ் உள்ளிட்ட பல காரணிகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தரவரிசை அமைந்துள்ளது.
அதன்படி, உலகின் முன்னணி தீவு சுற்றுலாத் தலங்களாக நீண்ட காலமாக கருதப்பட்ட கிரீஸ், போர்ச்சுகல், அயர்லாந்து மற்றும் தாய்லாந்து போன்ற நாடுகளை விஞ்சி, இலங்கை இந்தப் பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த சாதனைக்கு முக்கிய காரணம் இலங்கையின் தனித்துவமான பல்லுயிர் பெருக்கம், வளமான கலாச்சார பாரம்பரியம் மற்றும் ஒரு சிறிய பகுதிக்குள் பல்வேறு சூழல் அமைப்புகளை அனுபவிக்கும் சுற்றுலா அனுபவம் ஆகியவையே என்று அந்த அறிக்கை குறிப்பிடுகிறது.
இலங்கை செய்திகள்
இயற்கை சூழல், கலாச்சாரம், வனவிலங்கு அனுபவங்கள் மற்றும் வசதியான பயண வசதிகள் ஆகியவற்றை ஒரே பயணத்தில் இணைக்கும் இடங்களின் மீது சுற்றுலாப் பயணிகளின் ஆர்வம் அதிகரித்து வருவதால், உலகளாவிய தீவு சுற்றுலாத் துறையில் இலங்கை ஒரு புதிய அளவுகோலாக மாறி வருகிறது என்பதையும் இந்த மதிப்பீடு எடுத்துக்காட்டியுள்ளது.