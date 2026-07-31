நாட்டில் கடும் வெப்பம்: நீரைச் சிக்கனமாக பயன்படுத்துமாறு பொதுமக்களிடம் கோரிக்கை

நாட்டின் பல பகுதிகளில் தற்போது நிலவும் அதிக வெப்பம் மற்றும் வறட்சியான வானிலை காரணமாக, இருக்கும் நீரைச் சிக்கனமாகப் பயன்படுத்துமாறு நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம் பொதுமக்களிடம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
இன்று கொழும்பில் நடைபெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கலந்துகொண்டு கருத்து தெரிவித்த நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தின் நீரியல் மற்றும் அனர்த்த முகாமைத்து பணிப்பாளர் எல்.எஸ். சூரியபண்டார, தற்போது பல மாவட்டங்களில் கணிசமான நீர் பற்றாக்குறை நிலவுவதாகத் தெரிவித்தார்.
நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்திற்குச் சொந்தமான 73 பிரதான நீர்த்தேக்கங்களின் மொத்தக் கொள்ளளவில் தற்போது 40 சதவீதம் மட்டுமே எஞ்சியுள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டார்.
வரவிருக்கும் ஓகஸ்ட் மாதம் மற்றும் தற்போது நிலவும் 'எல் நினோ' நிலைமையினால் ஏற்படும் அதிக வெப்பம் காரணமாக நீர்த்தேக்கங்களில் உள்ள நீர் ஆவியாகி கணிசமான அளவு இழக்கப்படுவதாக சுட்டிக்காட்டிய பணிப்பாளர், மீண்டும் மழை பெய்யும் வரை நீர்த்தேக்கங்களில் உள்ள நீரை மிகவும் அவதானமாகப் பயன்படுத்த வேண்டும் என வலியுறுத்தினார்.
எனவே, நீர் வீணாகாமல் பயன்படுத்துவதற்கு பொதுமக்களின் ஒத்துழைப்பை எதிர்பார்ப்பதாகவும், நீரைச் சிக்கனமாகப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் தற்போதைய வறட்சியான வானிலையை வெற்றிகரமாகச் சமாளிக்க முடியும் என்றும் சூரியபண்டார மேலும் தெரிவித்தார்.
அங்கு மேலும் கருத்து தெரிவித்த எல்.எஸ். சூரியபண்டார,''இலங்கையின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் இந்நாட்களில் வறட்சியான வானிலையையே காண முடிகிறது. நமது நீர்த்தேக்க அமைப்பைக் கருத்திற் கொண்டால், 73 பிரதான நீர்த்தேக்கங்களின் மொத்தக் கொள்ளளவில் 40% மட்டுமே தற்போது நம்மிடம் உள்ளது. குறிப்பாக சில மாவட்டங்களில் கணிசமான நீர் பற்றாக்குறை உள்ளது. மீண்டும் மழை கிடைக்கும் வரை, தற்போதுள்ள நீர்த்தேக்கங்களில் உள்ள நீரையும் பெறக்கூடிய நீரையும் அவதானமாகப் பயன்படுத்த வேண்டும். ஏனெனில் ஓகஸ்ட் மாதத்திலும் இந்த எல் நினோ நிலைமையிலும் குறிப்பாக அதிக வெப்பத்துடன் நீர்த்தேக்க நீர் ஆவியாவதால் கணிசமான அளவு இழக்கப்படுகிறது. இதனால் நீரை வீணாக்காமல் பயன்படுத்துவதற்குத் தேவையான உதவியை வழங்குமாறு பொதுமக்களிடம் கோரிக்கை விடுக்கிறோம், எப்போதும் நீரைச் சிக்கனமாகப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் நம்மால் இவ்வாறான நிலைமையைச் சமாளிக்க முடியும்.'' என்றார்.
இதற்கிடையில், எதிர்காலத்தில் எதிர்கொள்ள நேரிடும் எல் நினோ வானிலை நிலவரத்தை வெற்றிகரமாகச் சமாளிப்பதற்குத் தேவையான திட்டங்கள் தற்போது தயாரிக்கப்பட்டு முடிவடைந்துள்ளதாக நீர் முகாமைத்துவ செயலகத்தின் பணிப்பாளர் பொறியியலாளர் நிலந்த தனபால தெரிவித்துள்ளார்.
எல் நினோ நிலைமை என்பது மழைவீழ்ச்சி முற்றாக இல்லாது போவது அல்ல, மழைவீழ்ச்சி அமைப்பில் ஏற்படும் ஒரு சிறிய மாற்றமே என அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
இருப்பினும், இந்த நிலைமையினால் சூழலின் வெப்பநிலை அதிகரிப்பதுடன், இதன் காரணமாக நீர் ஆவியாதல் அதிகரிக்கும் என நிலந்த தனபால சுட்டிக்காட்டுகிறார்.
இந்த வெப்பநிலை உயர்வின் காரணமாகவே நீர் முகாமையின் அவசியம் ஏற்படுவதாக அவர் வலியுறுத்தினார். தற்போது சிறுபோகச் செய்கை முடிவடைந்து வருவதால், வரவிருக்கும் பெரும்பாகச் செய்கை நடவடிக்கைகளை ஒக்டோபர் மாதம் 1 ஆம் திகதிக்கும் 15 ஆம் திகதிக்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் ஆரம்பிப்பதற்கு அரசாங்கம் அனைத்துத் தரப்பினருடனும் கலந்துரையாடி தீர்மானித்துள்ளதாக அவர் இங்கு தெரிவித்தார்.
இதன் காரணமாக, உரிய பகுதிகள், வலயங்கள் அல்லது நீர்ப்பாசன அமைப்புகளின் மட்டத்தில் அனைத்து விவசாயிகளும் ஒரே நேரத்தில் விவசாய நடவடிக்கைகளை ஆரம்பிக்க வேண்டும் என பணிப்பாளர் சுட்டிக்காட்டினார்.
இவ்வாறு ஒரே நேரத்தில் விவசாய நடவடிக்கைகளை ஆரம்பிப்பதன் மூலம் பெருமளவு நீரைச் சேமிக்க முடியும் என்றும், அதற்கு மேலதிகமாக மின்சாரம் மற்றும் குடிநீரையும் வீணாக்காமல் சிக்கனமாகப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் எதிர்கால நிலைமையை வெற்றிகரமாக எதிர்கொள்ள முடியும் என்றும் நிலந்த தனபால மேலும் தெரிவித்தார்.
அங்கு மேலும் கருத்து தெரிவித்த அவர், ''எல் நினோ நிலைமை என்பது உண்மையில் மழை இல்லாது போவது அல்ல, ஏதோவொரு மழைவீழ்ச்சி மாற்றம் மட்டுமே ஏற்படுகிறது. எனவே நாம் அந்த மழைவீழ்ச்சியையும் கணித்து, வரும் காலத்தில் எவ்வாறு முகாமை செய்வது குறித்து ஏற்கனவே திட்டமிட்டுள்ளோம். வழக்கமாக எல் நினோ நிலைமையினால் பெரிய பாதிப்போ, பெரிய மாற்றமோ ஏற்படுவதில்லை. ஆனால் வெப்பநிலை அதிகரிக்கும். வெப்பநிலை அதிகரிப்பதால் ஆவியாதல் அதிகரிக்கும். அதனால் தான் நமக்கு இந்த முகாமையின் தேவை ஏற்படுகிறது. ஆனால் மழைவீழ்ச்சி அமைப்பில் பெரிய மாற்றம் ஏற்படாது. எனவே நான் கேட்டுக்கொள்வது என்னவென்றால், நாம் இப்போது சிறுபோகத்தின் இறுதியில் இருக்கிறோம். ஆனால் நாம் அடுத்து ஆரம்பிக்க இருப்பது பெரும்பாகச் செய்கை. நாம் இப்போது அரசாங்கமாக அனைவரும் கலந்துரையாடி ஒக்டோபர் 01 முதல் 15 வரை போகத்தை ஆரம்பிக்கத் தீர்மானித்துள்ளோம். எனவே நமது விவசாயிகளிடம் கேட்டுக்கொள்வது என்னவென்றால், வரவிருக்கும் பெரும்பாகச் செய்கையை ஒக்டோபர் 01 முதல் 15 க்குள் ஆரம்பிப்பது மற்றும் நிச்சயமாக ஒரு பகுதியையோ, ஒரு அமைப்பையோ அல்லது ஒரு பிராந்தியத்தையோ எடுத்துக்கொண்டால் கட்டாயமாக ஒரே நேரத்தில் ஆரம்பிக்க வேண்டும். ஒரே நேரத்தில் ஆரம்பித்தால் நம்மால் கணிசமான நீரைச் சேமிக்க முடியும். அதேபோல் மின்சாரம் மற்றும் குடிநீரை வீணாக்காமல் சேமிக்க முடிந்தால், நம்மால் இந்த எல் நினோ நிலைமையை நன்றாக எதிர்கொள்ள முடியும்.'' என்றார்.