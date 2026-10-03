போலி கடவுச்சீட்டில் லண்டன் செல்லத் திட்டம் – தமிழகத்தில் சட்டவிரோதமாக நுழைந்த 3 இலங்கையர்கள் கைது!

தமிழ்நாட்டின் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பாம்பன் தெற்குவாடி கடற்கரையில், சட்டவிரோதப் படகு மூலம் தமிழகத்துக்குள் பிரவேசித்த இலங்கையர்கள் மூவரை ராமேஸ்வரம் கியூ பிரிவு பொலிஸார் கைது செய்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இலங்கையைச் சேர்ந்தவர்களைச் சட்டவிரோதமாகத் தமிழகத்துக்குப் படகு மூலம் அழைத்து வருவதற்கு 1.10 இலட்சம் ரூபாய் பணம் பெறப்பட்டுள்ளதாக விசாரணைகளில் தெரியவந்துள்ளது.
மேலும், தமிழகத்துக்குள் சட்டவிரோதமாக நுழைந்த குறித்த இலங்கையர்கள், டெல்லிக்குச் சென்று, அங்கு போலி கடவுச்சீட்டு பெற்று லண்டன் செல்லத் திட்டமிட்டிருந்ததாகவும் ஆரம்பகட்ட விசாரணைகளில் தெரியவந்துள்ளதாக பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.