“சிறைச்சாலை நரகத்தைப் போன்றுள்ளது; பிள்ளைகளைப் பார்க்க முடியாமல் கவலையில் இருக்கிறேன்!” – நாமல் ராஜபக்ஷ
சிறைச்சாலை நரகத்தை போன்று உள்ளது. சிறைச்சாலைக்குள் கைதிகளுக்கும் நிம்மதியில்லை, உத்தியோகத்தர்களுக்கும் நிம்மதியில்லை. அடிப்படை வசதிகள் கூட அங்கு இல்லை. பிள்ளைகளை பார்க்க முடியாமல் கவலையுடன் சிறையில் உள்ளேன். கைதுகளை தீவிரப்படுத்தி சிறைச்சாலைகளை நிரப்புவதால் மாத்திரம் போதைப்பொருள் பாவனை மற்றும் வர்த்தகத்தை இல்லாதொழிக்க முடியாது என ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுனவின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் நாமல் ராஜபக்ஷ தெரிவித்தார்.
பாராளுமன்றத்தில் இன்று வியாழக்கிழமை (22) நடைபெற்ற நச்சு, அபின் மற்றும் அபாயகரமான ஒளடதங்கள் திருத்தச் சட்டமூலம் மீதான விவாதத்தில் உரையாற்றுகையில் மேற்கண்டவாறு குறிப்பிட்டார்.
அங்கு அவர் மேலும் உரையாற்றுகையில்,
புதிய சட்டங்களை இயற்றி, கைதுகளை தீவிரப்படுத்தி சிறைச்சாலைகளை நிரப்பினால் மாத்திரம் போதைப்பொருள் பாவனை மற்றும் வர்த்தகத்தை இல்லாதொழிக்க முடியாது. அரசாங்கம் கொள்கை ரீதியில் இந்த பிரச்சினைக்கு தீர்வுக்காண வேண்டும்.
நச்சு போதைப் பொருளை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். இதனுடன் தொடர்புடைய அனைவருக்கும் சட்டத்தை செயற்படுத்த வேண்டும். ஆனால் இந்த விடயத்தில் கைது செய்து விளக்க மறியலில் வைப்பதால் பிரச்சினையை தீர்க்க முடியாது. இதற்கு அடிமையானவர்களை புனர்வாழ்வுக்கு உட்படுத்த வேண்டும். அதனை விடுத்து கைது செய்பவர்களின் அளவை அதிகரிக்க வேண்டும் என்பதனால் அதிகமாக கைது செய்கின்றனர். இதனால் சிறைச்சாலைகளும் நிறைகின்றன. அங்கு நெருக்கடிகள் ஏற்படுகின்றன. இதனால் கைது செய்து சிறையில் அடைப்பதை வெற்றியாக நினைக்க வேண்டாம். போதைப் பொருளுக்கு அடிமையானவர்களை புனர்வாழ்வுக்கு உட்படுத்தவே நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
தொகைக்கணத்தில் போதைப் பொருட்கள் கைப்பற்றப்படுவதாக ஊடகங்களில் செய்திகள் வெளியிடப்படுகின்றன. ஆனால் சமூகத்தில் போதைப் பொருட்கள் குறைவடையவில்லையே. அத்துடன் துப்பாக்கிகளை அதிகளவில் பிடிப்பதாக கூறினாலும் துப்பாக்கிச் சூடுகள் குறைந்துள்ளதா? அப்படியென்றால் இந்த விடயத்தில் அரசாங்கம் தோல்வியடைந்துள்ளது.
சிறைச்சாலைகளில் போதைப்பொருள் படகுகளில் சிக்கியவர்கள் வருடக் கணக்கில் சிறைகளில் இருக்கின்றனர். அவர்களின் பிரதான வர்த்தகர்கள் எவரும் இருப்பதில்லை. மக்களை சிறைகளில் அடைக்கும் நிகழ்ச்சி நிரலுக்கமைய இவ்வாறு சட்டங்கள் கொண்டுவரப்படுகின்றது என்றால் அது வெற்றியளிக்கப்படாது.
இதேவேளை சட்டங்கள் அனைவருக்கும் சமமாக இருக்க வேண்டும். குறிப்பாக ஞானசார தேரர் விடுதலைப் புலிகள் தொடர்பில் தொடர்புடைய நபரொருவர் தொடர்பில் புலனாய்வு அதிகாரிகளை பாதுகாப்பது தொடர்பில் வெளியிட்ட கருத்து தொடர்பாக நீதிமன்ற அவமதிப்பு குற்றச்சாட்டிலேயே சிறைத்தண்டனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளார். அதேபோன்று பொலிஸ்மா அதிபரும் நீதிமன்றத்திற்கு பொய்யான தகவல்களை வழங்கி மக்கள் மீது பொய் குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்தமை தொடர்பில் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ள நிலையில் அந்த தீர்ப்பை மதிக்காத பொலிஸ்மா அதிபருக்கு எதிராக முன்னெடுக்கும் நடவடிக்கை என்ன என்பது தொடர்பிலும் நாங்கள் பார்த்துக்கொண்டிருக்கின்றோம் என்றார்.