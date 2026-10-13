ஞானசார தேரரின் மத ஆடை அகற்றப்பட்டதாகக் கூறப்படும் சம்பவத்துக்கு எதிர்ப்பு – கறுப்புப் பட்டி அணிந்த எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள்!
பதுளை, ஹாலிஎல பிரதேச சபையின் மாதாந்தக் கூட்டம் இன்று (13) செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றபோது, பொதுபல சேனா அமைப்பின் பொதுச் செயலாளர் கலகொட அத்தே ஞானசார தேரரின் மத ஆடை அகற்றப்பட்ட சம்பவத்துக்கு எதிர்ப்புத் தெரிவிக்கும் வகையில், எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் கறுப்புப் பட்டி அணிந்து கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டனர்.
ஞானசார தேரரின் மத ஆடை அகற்றப்பட்ட சம்பவத்தைக் கண்டிக்கும் வகையில், தமது எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்தும் அடையாளமாக எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் கறுப்புப் பட்டிகளை அணிந்துகொண்டு சபைக் கூட்டத்தில் பங்கேற்றனர்.
ஹாலிஎல பிரதேச சபையின் மாதாந்தக் கூட்டத்தின்போது முன்னெடுக்கப்பட்ட இந்த எதிர்ப்பு நடவடிக்கை, குறித்த சம்பவம் தொடர்பில் எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் தமது நிலைப்பாட்டை வெளிப்படுத்தும் வகையில் அமைந்திருந்தது.