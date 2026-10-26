நட்சத்திர ஹோட்டல்களுக்குச் சென்றது ஏன்? - பலாங்கொடை கஸ்ஸப்ப தேரர் விளக்கம்
தாம் முன்னெடுத்து வந்த சத்தியாக்கிரகப் போராட்டத்திற்கு மத்தியில் ஏற்பட்ட திடீர் உடல்நலக் குறைவு காரணமாகவே கொழும்பில் அமைந்துள்ள நட்சத்திர ஹோட்டல்களுக்குச் செல்ல வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது என பலாங்கொடை கஸ்ஸப்ப தேரர் தெரிவித்துள்ளார்.
அண்மைக்காலமாக ஊடகங்கள் மற்றும் சமூக ஊடகங்களில் பரவி வந்த விமர்சனங்கள் மற்றும் சர்ச்சைகளுக்கு விளக்கமளிக்கும் வகையிலேயே அவர் இதனைப் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
போராட்டக் களத்தில் தங்கியிருந்த போது தனது ஆரோக்கிய நிலையில் பின்னடைவு ஏற்பட்டதாகவும், மருத்துவத் தேவைகள் மற்றும் ஓய்வுக்காகவே மக்களினால் ஏற்பாடு செய்து தரப்பட்ட குறித்த விடுதிக்கு சென்றதாகவும் அவர் மேலும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
கலகொட அத்தே ஞானசார தேரரை விடுதலை செய்யக் கோரி, பலாங்கொடை கஸ்ஸப தேரர் மற்றும் உலப்பனே சுமங்கல தேரர் உள்ளிட்ட பௌத்த பிக்குகள் கொழும்பு விகாரமகாதேவி பூங்காவில் சத்தியாக்கிரகப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.