சிறையிலுள்ள பௌத்த துறவிகள் வெளியே அழைத்துச் செல்லப்படும்போது காவி உடை அணிய அனுமதி கோரி ஐரோப்பிய பௌத்த துறவிகள் சங்கம் கடிதம்
சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள பௌத்த துறவிகளை ஏதேனும் தேவைக்காக சிறைச்சாலைக்கு வெளியே அழைத்துச் செல்லும்போது, சாதாரண உடைகளுக்குப் பதிலாக அவர்களின் சாசன உத்தியோகபூர்வ ஆடையான காவி உடையை அணிந்து செல்வதற்கு சட்டரீதியான அனுமதி வழங்குமாறு கோரி ஐரோப்பாவின் ஸ்ரீ லங்கா பௌத்த துறவிகள் சங்கம் சிறைச்சாலைகள் ஆணையாளர் நாயகத்திற்கு கடிதமொன்றை அனுப்பி வைத்துள்ளது.
ஐரோப்பாவின் ஸ்ரீ லங்கா பௌத்த துறவிகள் சங்கத்தின் பொதுச்செயலாளரும் சைப்ரஸின் பிரதம சங்கநாயகருமான வணக்கத்திற்குரிய மொரவக சோரத நாயக்க தேரர் மற்றும் அதன் தலைவரும் ஜெர்மனியின் பிரதம நீதி சங்கநாயகருமான வணக்கத்திற்குரிய ரத்மலே புஞ்ஞரதன நாயக்க தேரர் ஆகியோரின் கையொப்பத்துடன் சிறைச்சாலைகள் ஆணையாளருக்கு இந்த விசேட கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
நாடொன்றின் நீதிமன்றத்திற்கும் அதன் தீர்ப்புக்களுக்கும் குடிமக்கள் கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்பதை ஏற்றுக்கொள்வதாகவும், சட்டரீதியாக குற்றவாளியாகக் காணப்பட்டு தண்டனை அனுபவிக்கும் பௌத்த துறவிகள் சிறைச்சாலை விதிகளுக்குக் கட்டுப்பட வேண்டியது இயல்பான ஒரு விடயம் என்றும் அச்சங்கம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.
எனினும், சிறைச்சாலையிலிருந்து வெளியே அழைத்துச் செல்லப்படும் சந்தர்ப்பங்களில் அவர்கள் சாதாரண உடைகளை அணிந்திருப்பதை பிரதான ஊடகங்கள் மற்றும் சமூக ஊடகங்கள் வாயிலாகப் பரப்புவதனால், பௌத்தர்கள் மட்டுமன்றி பௌத்தர் அல்லாத மக்களும் பெரும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாவதாக அவர்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர்.
தண்டனைக் காலம் முடிந்த பின்னர் அவர்கள் மீண்டும் சமூகத்தில் சமய மற்றும் ஆன்மீகப் பணிகளில் ஈடுபட வேண்டியுள்ளதால், தண்டனையானது புனர்வாழ்வு அம்சங்களைக் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்பதுடன், தனிநபர் ஆளுமைக்கு பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில் செயல்பட வேண்டும்.
எனவே, சிறைச்சாலையிலிருந்து வெளியே அழைத்துச் செல்லப்படும் சந்தர்ப்பங்களில் காவி உடை அணிந்து செல்வதற்கு சந்தர்ப்பம் வழங்குவது பொதுமக்களின் மகிழ்ச்சிக்கும் சிறைச்சாலைகள் திணைக்களத்தின் நற்பெயருக்கும் பெருமை சேர்க்கும் என அச்சங்கம் நம்பிக்கை வெளியிட்டுள்ளது.
இந்தக் கோரிக்கை அடங்கிய கடிதத்தின் பிரதிகள் மகாநாயக்க தேரர்களுக்கும், ஜனாதிபதி மற்றும் விடயப்பொறுப்புள்ள அமைச்சருக்கும் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன.