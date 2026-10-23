முதன்முறையாக மனிதருக்கு ஷமோண்டா வைரஸ் தொற்று – பிரான்ஸில் ஒருவர் உயிரிழப்பு !

கால்நடைகளைப் பாதிக்கும் ஷமோண்டா (Shamonda) வைரஸ் மனிதர் ஒருவர் உடலில் கண்டறியப்பட்டுள்ளதாகவும், அந்த நபர் கடந்த மாதத் தொடக்கத்தில் உயிரிழந்துள்ளதாகவும் பிரான்ஸ் சுகாதார அதிகாரிகள் நேற்று (22) உறுதிப்படுத்தியுள்ளனர்.
மனிதரைக் கால்நடை நோய் தாக்கியுள்ள முதல் சம்பவம் இதுவென்றும் அவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
"ஆபிரிக்கா மற்றும் ஆசியாவில் பல தசாப்தங்களாகப் பரவி வந்தாலும், ஷமோண்டா வைரஸ் இதற்கு முன்னர் மனிதர்களில் கண்டறியப்பட்டதே இல்லை" என்று பிரான்ஸ் சுகாதார மற்றும் விவசாய அமைச்சுகள் கூட்டாக வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளன.
"தற்போது பொதுமக்களுக்கு எந்தவிதமான சுகாதார அச்சுறுத்தலும் கண்டறியப்படவில்லை" என்று தெரிவித்த அவர்கள், இந்த மனிதத் தொற்று என்பது "கடுமையாக நோயெதிர்ப்புச் சக்தி குறைந்த (immunocompromised) ஒரு நோயாளியைப் பாதித்த ஒரு விதிவிலக்கான நிகழ்வாகும்" என்றும் சேர்த்துக் கொண்டனர்.
இந்த வைரஸ் பரவுவதற்கான வாய்ப்புகள் குறைவு என்று உலக சுகாதார அமைப்பு (WHO) தெரிவித்துள்ளது.
"தற்போதைய தகவல்கள் மற்றும் நெருங்கிய தொடர்புடைய பிற வைரஸ்களின் பரவல் குறித்த அறிவின்படி, இது ஒரு தனிப்பட்ட மனிதத் தொற்றாகும், மேலும் இது தற்போதைய நிலையில் பரவலாகப் பரவுவதற்கான வாய்ப்புகள் குறைவு" என்று உலக சுகாதார அமைப்பு ரோய்ட்டர்ஸ் செய்தி நிறுவனத்துக்கு அளித்த அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.
ஷமோண்டா வைரஸ் எவ்வாறு பரவுகிறது?
1960களின் நடுப்பகுதியில் நைஜீரியாவில் முதன்முதலில் கண்டறியப்பட்ட இந்த ஷமோண்டா வைரஸ், பூச்சிகள் மூலம் பரவக்கூடிய 'ஓர்த்தோபன்யாவைரஸ்' (Orthobunyavirus) வகையைச் சேர்ந்தது. 138 இனங்களைக் கொண்ட இந்த வைரஸ் இனம், முக்கியமாகக் கால்நடைகளைக் குறிப்பாக மாடுகளைப் பாதிக்கிறது.
இது 'குலிகொய்டுகள்' (Culicoides) எனப்படும் கடிக்கும் ஈக்கள் மூலம் பரவுகிறது.
இந்த வைரஸ் பல ஆண்டுகளாக ஆபிரிக்கா மற்றும் ஜப்பானில் உள்ள விலங்குகளிடம் கண்டறியப்பட்டு வருவதுடன், இந்த ஆண்டு ஐரோப்பா முழுவதும் பரவி வருகிறது.
இதுவரை இது மனிதர்களுக்குப் பரவக்கூடியது என்று கருதப்படவில்லை.
பிரான்ஸ் விவசாய அமைச்சின் வலைப்பக்கத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பின்படி, "விசாரணையின் இந்தக் கட்டத்தில், கிழக்கு பிரான்ஸில் குலிகொய்ட் ஈக்கள் கடித்ததன் மூலம் இது பரவியிருக்கலாம் என்பதே அனுமானமாக உள்ளது. இப்பகுதியில் கடந்த 2026 ஆம் ஆண்டு வசந்த மற்றும் கோடை காலத்தில் விலங்குகளிடையே இந்த வைரஸ் பரவியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது" எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மனித, விலங்கு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் சுகாதார நிபுணர்களால் உயிரியல், மருத்துவ மற்றும் தொற்றுநோயியல் விசாரணைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும், உலக சுகாதார அமைப்பு மற்றும் ஐரோப்பிய நோய்த்தடுப்பு மையத்தின் அதிகாரிகளுக்கு இந்தச் சம்பவம் குறித்து அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சு மேலும் தெரிவித்துள்ளது.