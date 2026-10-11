அரசாங்கத்திற்கு எதிரான ஊடகங்கள் மற்றும் போராட்டங்களுக்கு போதைப்பொருள் பணம் பயன்படுத்தப்படுகிறது – ஜனாதிபதி அநுர குற்றச்சாட்டு!

போதைப்பொருள் கடத்தல் மூலம் ஈட்டப்படும் பணத்தைப் பயன்படுத்தி, அரசாங்கத்திற்கு எதிரான ஊடகப் பிரசாரங்கள், YouTube சேனல்கள், இணையத்தளங்கள் மற்றும் எதிர்ப்புப் போராட்டங்களுக்கு நிதியுதவி வழங்கப்படுவதாக ஜனாதிபதி அநுர குமார திசாநாயக்க குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
நிக்கவெரட்டிய பகுதியில் இன்று (11) ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டமொன்றில் உரையாற்றியபோதே ஜனாதிபதி இந்தக் குற்றச்சாட்டை முன்வைத்துள்ளார்.
போதைப்பொருள் கடத்தல் மற்றும் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றச்செயல்களை ஒழிப்பதற்காக அரசாங்கம் முன்னெடுத்து வரும் நடவடிக்கைகளைச் சீர்குலைக்கும் நோக்கில், போதைப்பொருள் வர்த்தகத்துடன் தொடர்புடைய சில தரப்பினர் செயற்பட்டு வருவதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
கடந்த காலங்களில் குற்றவியல் வலையமைப்புகளுக்குக் கிடைத்ததாகக் கூறப்படும் அரசியல் மற்றும் அரச பாதுகாப்பைத் தமது அரசாங்கம் முடிவுக்குக் கொண்டுவந்துள்ளதாகவும் ஜனாதிபதி குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இரண்டு ஆண்டுகளில் கைப்பற்றப்பட்ட போதைப்பொருட்கள்!
தமது அரசாங்கத்தின் இரண்டு ஆண்டு காலப்பகுதியில் மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகளின்போது,
3,511 கிலோகிராம் ஹெரோயின்
6,206 கிலோகிராம் ஐஸ் போதைப்பொருள்
308 கிலோகிராம் கொக்கெய்ன்
ஆகியவை கைப்பற்றப்பட்டுள்ளதாக ஜனாதிபதி தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றச்செயல்களுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகளின்போது 93 T-56 ரக துப்பாக்கிகள், 139 கைத்துப்பாக்கிகள் மற்றும் 104 ரிவோல்வர் ரக துப்பாக்கிகள் மீட்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
போதைப்பொருள் வர்த்தகத்தின் மூலம் பெறப்படும் பணத்தைப் பயன்படுத்தி, ஊடகங்கள் மற்றும் சமூக வலைத்தளங்கள் வாயிலாக அரசாங்கத்தை அவமதிக்கும் பிரசாரங்களும் எதிர்ப்புப் போராட்டங்களும் முன்னெடுக்கப்படுவதாக ஜனாதிபதி குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
இவ்வாறான நடவடிக்கைகள் மூலம் அரசாங்கத்தின் போதைப்பொருள் ஒழிப்பு முயற்சிகளைத் தடுக்க முடியாது எனவும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
இலங்கையின் எதிர்கால சந்ததியினரை, குறிப்பாகச் சிறுவர்களைப் போதைப்பொருள் அச்சுறுத்தலிலிருந்து பாதுகாப்பதற்காக அரசாங்கம் தனது நடவடிக்கைகளைத் தொடரும் என ஜனாதிபதி உறுதியளித்துள்ளார்.
எனினும், போதைப்பொருள் வர்த்தகத்தின் மூலம் நிதியுதவி பெறுவதாகக் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட குறிப்பிட்ட ஊடக நிறுவனங்கள், YouTube சேனல்கள், இணையத்தளங்கள் அல்லது போராட்ட அமைப்புகளின் பெயர்களை ஜனாதிபதி வெளியிடவில்லை.