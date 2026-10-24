குவைத்தில் இரு இலங்கைப் பெண்கள் மர்மமான முறையில் உயிரிழப்பு – பொலிஸார் தீவிர விசாரணை!
குவைத்தின் இரு வெவ்வேறு பகுதிகளில் இலங்கை பெண்கள் இருவர் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்துள்ளமை தொடர்பில் விசாரணைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக குவைத் ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன.
அலி சபா அல்-சேலம் மற்றும் அல்-நஹ்தா ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள வீடுகளில் இருந்தே இவர்களின் சடலங்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளதுடன், இவற்றை குவைத் பொலிஸார் இயற்
கைக் கடந்த மரணம் என வழக்குகளைப் பதிவு செய்து விசாரணைகளைத் தொடங்கியுள்ளனர்.
முதல் சம்பவமாக, அலி சபா அல்-சேலம் பகுதியில் உள்ள வீடொன்றின் கூரையில் அமைக்கப்பட்டிருந்த களஞ்சிய அறையிலிருந்து 1988 ஆம் ஆண்டு பிறந்த இலங்கை பெண் ஒருவர் சடலமாக மீட்கப்பட்டுள்ளார்.
வீட்டு உரிமையாளர் அளித்த தகவலின் பேரில் அஹ்மதி பொது குற்றவியல் பிரிவு இது குறித்த விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது
இரண்டாவது சம்பவமாக, அல்-நஹ்தா பகுதியில் உள்ள வீடொன்றில் 1999 ஆம் ஆண்டு பிறந்த மற்றொரு இலங்கை பெண் சடலமாக மீட்கப்பட்டுள்ளார்.
சம்பவ இடத்திற்குச் சென்ற ஜஹ்ரா பொது குற்றவியல் பிரிவு தடயவியல் நிபுணர்களுடன் இணைந்து சான்றுகளைச் சேகரித்துள்ளது.
குவைத்தின் 'அரப் டைம்ஸ்' நாளிதழின் செய்தியின்படி, இரு மரணங்களும் சந்தேகத்திற்கிடமான முறையிலேயே இடம்பெற்றுள்ளதால் சடலங்கள் பிரேத பரிசோதனைக்காகத் தடயவியல் பிரிவுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த இரண்டு உயிரிழப்புகளுக்கும் இடையே ஏதேனும் தொடர்புகள் உள்ளதா அல்லது இதில் தொடர்புடைய சந்தேக நபர்கள் எவரேனும் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனரா என்பது குறித்த தகவல்களைக் குவைத் அதிகாரிகள் இதுவரை வெளிப்படுத்தவில்லை என குவைத் ஊடகங்கள் தெரிவிக்கின்றன.