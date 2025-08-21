வயதான பெண்ணின் லொத்தர் சீட்டை பயன்படுத்தி ரூ.96.3 மில்லியன் பண மோசடி - மூவர் கைது !

on Thursday, August 21, 2025
No comments

வயதான பெண் ஒருவர் வெற்றி பெற்ற லொத்தர் சீட்டைப் பயன்படுத்தி ரூ.96,298,759.58 (96.3 மில்லியன்) பணத்தை மோசடியாகப் பெற்றதற்காக லொத்தர் விற்பனை முகவர் உட்பட மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாகக் குற்றப் புலனாய்வுத் துறை தெரிவித்துள்ளது.

அவர்களில் ஒரு பெண்ணும் உள்ளடங்குவதாகவும் காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.

2024 செப்டம்பரில், ஹப்புத்தளை பகுதியைச் சேர்ந்த பெண்ணொருவர் லொத்தர் சீட்டு மூலம் பரிசு வென்றிருந்தார்.

சந்தேகத்திற்குரிய லொத்தர் விற்பனை முகவரும், மற்ற 2 சந்தேக நபர்களும் அந்தத் தொகையை மோசடியாகப் பெற்றதாக காவல்துறை விசாரணைகளில் தெரியவந்துள்ளது.

குற்றப் புலனாய்வுத் துறையின் 2 சிறப்புப் புலனாய்வுப் பிரிவுகளால் நடத்தப்பட்ட நீண்ட விசாரணையைத் தொடர்ந்து இந்த சந்தேக நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர்.

கைது செய்யப்பட்ட லொத்தர் விற்பனை முகவரும், அந்தப் பெண்ணும் ஹப்புத்தளையைச் சேர்ந்தவர்கள் என்றும் மற்ற சந்தேக நபர் கொட்டக்கலையைச் சேர்ந்தவர் என்றும் காவல்துறையினர் தெரிவிக்கின்றனர்.

சம்பவத்துடன் தொடர்புடைய 3 சந்தேக நபர்களும் நீதிமன்றத்தில் முன்னிறுத்தப்பட உள்ளனர்.

குற்றப் புலனாய்வுத் துறையின் 2 சிறப்புப் புலனாய்வுப் பிரிவுகளால் மேலதிக விசாரணைகள் முன்னெடுக்கப்படுகின்றன.

You may like these posts