சருமத்தை வெண்மையாக்கும் கிரீம்களால் பாதிக்கப்படும் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு !

இலங்கையில் சருமத்தை வெண்மையாக்கும் கிரீம்களால் பாதிக்கப்படும் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை வேகமாக அதிகரித்து வருவதாக விசேட மருத்துவர் தீப்தி பெர்னாண்டோ கூறுகிறார்.
தேசிய விஷத் தடுப்பு வாரத்தின் முன்னேற்ற மதிப்பாய்வு மற்றும் எதிர்காலத் திட்டங்கள் குறித்து இன்று (15) நடைபெற்ற ஊடக சந்திப்பில் உரையாற்றும் போதே அவர் இந்தக் கருத்தைத் தெரிவித்தார்.
தோல் மனித உடலின் மிகப்பெரிய உறுப்பு, வெளிப்புறமாகவும் உட்புறமாகவும் பாதுகாப்பை வழங்குகிறது.
மெலனின் நிறமி இந்த பாதுகாப்பு செயல்பாட்டில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.சருமத்தின் நிறத்தைத் தீர்மானிக்கிறது மற்றும் புற ஊதா கதிர்வீச்சிலிருந்து பாதுகாக்கிறது என்பதை வலியுறுத்தினார்.
இலங்கை போன்ற வெப்பமண்டல நாடுகளில், மெலனின், ஆரோக்கியப் பாதுகாப்பிற்கு முக்கியமானது, இதில் தோல் வயதாவதை மெதுவாக்குவதும் அடங்கும் என்று மருத்துவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
இருப்பினும், பல சருமத்தை வெண்மையாக்கும் கிரீம்களில் ஸ்டெராய்டுகள், ஹைட்ரோகுவினோன் மற்றும் கன உலோகங்கள் போன்ற தீங்கு விளைவிக்கும் பொருட்கள் உள்ளன.
இன்றைய இலங்கை சந்தையில், பாதரசம் மற்றும் ஸ்டெராய்டுகள் பொதுவாக இந்த தயாரிப்புகளில் காணப்படுகின்றன. குறிப்பாக, பாதரசம் மெலனின் உற்பத்தியை சீர்குலைக்கிறது என்று கூறினார்.
இந்த இடையூறு பல்வேறு உடல்நலப் பிரச்சினைகளுக்கு வழிவகுக்கிறது. முதன்மையான கவலை மெலனின் தடுப்பு மற்றும் இந்த கிரீம்களிலிருந்து நச்சு இரசாயனங்கள் உடலில் உறிஞ்சப்படுவது ஆகும்.
நீண்ட கால உறிஞ்சுதலின் விளைவாக நரம்பு மண்டலம் மற்றும் சிறுநீரக செயல்பாட்டை பாதிக்கலாம். நரம்பியல் விளைவுகளில் தசை பலவீனம் அடங்கும்,மேலும் கர்ப்பிணிப் பெண் பாதரசம் கொண்ட கிரீம்களைப் பயன்படுத்தினால், நச்சுகள் இரத்த ஓட்டத்தின் மூலம் கருவுக்குச் சென்று, வளர்ச்சி தாமதங்களை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
தாய்ப்பால் கொடுக்கும் போது கூட, இந்த நச்சுகள் குழந்தைக்குப் பரவக்கூடும்.
ஸ்டெராய்டுகள் இதே போன்ற அபாயங்களை ஏற்படுத்துகின்றன. அதிக செறிவுகளில் பயன்படுத்தப்படும்போது, அவை உடலில் கட்டுப்பாடு இல்லாமல் உறிஞ்சப்படுகின்றன.
இது சருமத்தை மெலிதாக்கும் மற்றும் நீண்ட நேரம் பயன்படுத்தினால், நீரிழிவு அபாயத்தை அதிகரிக்கும் என்று அவர் மேலும் தெரிவித்தார்.