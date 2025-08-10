உப பொலிஸ் பரிசோதகர் துப்பாக்கியால் சுட்டு உயிர்மாய்ப்பு

<div><br /></div><div><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUYSNkodk3MK9KlBZlvUveKVXSpr80B7roCDDDlCK5Qb5ReqdLsJKRwMnIgDXiXQGDCcp3rD36LIv4g59SZGYFOqDJ8ioLIISq4tkrc5OiVFhajp9FqmafxbxTe0eT11RZ2687G_UxicbFRXKzIcC_FEtW-N1O1FpaTUPqt6H4S7BAlIkA-2YyTHSC8K4p/s1024/530438650_1343278104467118_2842188784212969862_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="467" data-original-width="1024" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUYSNkodk3MK9KlBZlvUveKVXSpr80B7roCDDDlCK5Qb5ReqdLsJKRwMnIgDXiXQGDCcp3rD36LIv4g59SZGYFOqDJ8ioLIISq4tkrc5OiVFhajp9FqmafxbxTe0eT11RZ2687G_UxicbFRXKzIcC_FEtW-N1O1FpaTUPqt6H4S7BAlIkA-2YyTHSC8K4p/s16000-rw/530438650_1343278104467118_2842188784212969862_n.jpg" /></a></div><div><br /></div> வீரகுல பொலிஸ் நிலையத்தில் பணியாற்றி வந்த உப பொலிஸ் பரிசோதகர் ஒருவர் உயிர்மாய்ப்பு&nbsp;செய்து கொண்டார்.<div>&nbsp; <br />அவர் தனது கடமைநேர துப்பாக்கியால் தன்னைத்தானே சுட்டுக் கொண்டு உயிர்மாய்ப்பு&nbsp; செய்து கொண்டதாகத் தெரிவிக்கப்படுகிறது.</div>