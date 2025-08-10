உப பொலிஸ் பரிசோதகர் துப்பாக்கியால் சுட்டு உயிர்மாய்ப்பு

on Sunday, August 10, 2025
வீரகுல பொலிஸ் நிலையத்தில் பணியாற்றி வந்த உப பொலிஸ் பரிசோதகர் ஒருவர் உயிர்மாய்ப்பு செய்து கொண்டார்.
 
அவர் தனது கடமைநேர துப்பாக்கியால் தன்னைத்தானே சுட்டுக் கொண்டு உயிர்மாய்ப்பு  செய்து கொண்டதாகத் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

