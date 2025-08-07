ஏறாவூர் காட்டு மாஞ்சோலை ஸ்ரீ பத்திரகாளி அம்மன் ஆலய தீமிதிப்பு

(சுபஜன் ) கிழக்கிலங்கையில் புகழ்பூத்த சக்தி வழிபாட்டுத் தளங்களில் ஒன்றான, மட்டக்களப்பு - ஏறாவூர் காட்டு மாஞ்சோலை அன்னை ஸ்ரீ பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலயம் வருந்த திருச்சடங்கின் இறுதி நாளானா இன்று தீமிப்பு உற்சவம் வெகுவிமர்சையாக இடம்பெற்றது.
காலை அம்பாளுகான விசேட பூஜை ஆராதனையுடன் பக்தர்களின் அரோகரா கோசங்கள் முழங்க, தெய்வாதிகள் ஆடிவர, அம்பாளுக்கான இவ்வாண்டிற்கான பூமிதிப்பு எனப்படும் தீமிதிப்பு வெகுவிமர்சையாக இடம்பெற்றது.
11 நாள் நடைபெற்ற திருச்சடங்கானது, கடந்த 27ம் திகதி அம்பாளுக்கான திருக்கதவு திறந்தலுடன் ஆரம்பமாகியதுடன். இவ் ஆண்டிறாகான வருடாந்த சடங்கில் பாட்குடபவணி, வீதி ஊர்வலம் என்பனவும் சிறப்பாக நடைபெற்றதுடன் இன்றைய இறுதிநாள் சடங்கில் தீமிதிப்பு இடம்பெற்றது.