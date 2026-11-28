சிலந்தி வலை போன்ற தோற்றமுடைய விசித்திரக் காளான் கண்டுபிடிப்பு!
சாதாரண காளான் வகைகளிலிருந்து முற்றிலும் வேறுபட்ட, சிலந்தி வலையைப் போன்ற வெள்ளை நிற வலை அமைப்பைக் கொண்ட காளான் இனமொன்று வலப்பனை மற்றும் வெலிமடை போன்ற பிரதேசத்தில் அண்மையில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
இயற்கையின் விசித்திரமான படைப்புகளில் ஒன்றாகக் கருதப்படும் இந்தக் காளான் இனம், ஆங்கிலத்தில் Veiled Lady Mushroom என்றும், விஞ்ஞான ரீதியாக Phallus indusiatus என்றும் அழைக்கப்படும் காளான் வகைக்கு ஒத்த பண்புகளைக் கொண்டுள்ளதாகக் குறிப்பிடப்படுகிறது.
இந்தக் காளான் இனத்தின் மிக முக்கியமான சிறப்பம்சம், அதன் தண்டைச் சுற்றி கீழ்நோக்கி விரிந்திருக்கும் வெள்ளை நிற வலை போன்ற அமைப்பாகும்.
சாதாரண காளான்களின் தோற்றத்திலிருந்து இது பெரிதும் மாறுபட்டு, ஒரு விசேடமான வலைப்பின்னல் போன்று காட்சியளிப்பதால் எளிதில் கவனத்தை ஈர்க்கிறது.
சூழலியல் ரீதியாகப் பார்க்கும்போது, ஈரப்பதன் கொண்ட சூழல்களிலும் உக்கிப்போகும் தாவரப் பகுதிகளுக்கு இடையிலும் இவ்வாறான காளான்கள் வளர்கின்றன.
மட்கிப்போகும் தாவரக் கழிவுகளைச் சிதைக்கும் இவற்றின் இயல்பு, சூழலின் இயற்கையான உக்கல் செயன்முறைக்குப் பெரிதும் பங்களிப்புச் செய்கிறது.
இதன் மூலம் சுற்றுச்சூழலில் கழிவுகள் இயற்கையான முறையில் மக்கி, மண் வளம் பேணப்படுவதற்கு இது துணைபுரிகிறது.
மேலும், பூச்சிகளைத் தம்வசம் ஈர்ப்பதன் மூலம் தமது வித்திகளைப் பரப்பிக்கொள்வது இக்காளான் இனத்தின் மற்றுமொரு தனித்துவமான சிறப்பம்சமாகக் குறிப்பிடப்படுகிறது.
தாவரங்கள் மற்றும் பூஞ்சைகளின் இனப்பெருக்கச் சுழற்சியில் பூச்சிகளின் பங்கு முக்கியமானதாக உள்ள நிலையில், பூச்சிகளை ஈர்த்து வித்திகளைப் பரவச் செய்யும் இந்த இயல்பு இக்காளானுக்குத் தனித்துவத்தை அளிக்கிறது.
இத்தகைய காளான்கள் முக்கியமாக வெப்பமண்டலப் பகுதிகளில் அதிகம் காணப்படுகின்றன. தெற்காசியா, தென்கிழக்காசியா, ஆப்பிரிக்கா, தென் மற்றும் மத்திய அமெரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா ஆகிய பிரதேசங்களில் உள்ள காடுகள் மற்றும் ஈரலிப்பான சூழல்களில் இவை பரவலாகக் காணப்படுகின்றன.
ஆசியப் பகுதிகளில் மூங்கில் காடுகள் மற்றும் அடர்ந்த மரக் கழிவுகள் நிறைந்த இடங்களில் இவை அதிகமாக வளர்வது குறிப்பிடத்தக்கது.
சூழலியல் ரீதியாகப் பார்க்கும்போது, ஈரப்பதன் கொண்ட சூழல்களிலும் உக்கிப்போகும் தாவரப் பகுதிகளுக்கு இடையிலும் இவ்வாறான காளான்கள் வளர்கின்றன.
குறிப்பாகக் கனமழைக்குப் பிறகு நிலவும் அதிக ஈரப்பதம் மற்றும் வளமான மண் சூழல் இவற்றின் வளர்ச்சிக்கு ஏற்றதாக அமைகிறது.
மேலும், பூச்சிகளைத் தம்வசம் ஈர்ப்பதன் மூலம் தமது வித்திகளைப் பரப்பிக்கொள்வது இக்காளான் இனத்தின் மற்றுமொரு தனித்துவமான சிறப்பம்சமாகக் குறிப்பிடப்படுகிறது.
முதிர்ந்த நிலையில் இவற்றின் நுனியில் காணப்படும் பிசுபிசுப்பான பகுதி பூச்சிகளை ஈர்க்கும் வாசனையைக் கொண்டிருப்பதால், ஈக்கள் மற்றும் பிற பூச்சிகள் இதன் மீது அமர்கின்றன.
பூச்சிகளின் உடலிலும் கால்களிலும் ஒட்டிக்கொள்ளும் வித்திகள், பூச்சிகள் வேறு இடங்களுக்குச் செல்லும்போது புதிய பகுதிகளில் பரவுகின்றன.
மொத்தத்தில், வலப்பனையில் கண்டறியப்பட்டுள்ள இந்த வலை அமைப்பு கொண்ட காளான் இனம், வெப்பமண்டல ஈரலிப்பான சூழல்களில் வளரும் தன்மையாலும், அசாதாரண தோற்றத்தாலும், இயற்கையான உக்கல் செயன்முறைக்கு ஆற்றும் பங்களிப்பாலும், பூச்சிகள் மூலம் வித்திகளைப் பரப்பும் சிறப்பியல்பாலும் இயற்கை ஆர்வலர்கள் மற்றும் சூழலியல் பார்வையில் முக்கியத்துவம் பெறும் ஒரு தனித்துவமான உயிரினமாக விளங்குகிறது.