Miss Tourism Universe – 2025 பட்டம் வென்ற இலங்கையின் ஆதித்யா வெலிவத்தே !

on Monday, August 11, 2025
பிலிப்பைன்ஸில் நடைபெற்ற “Miss Tourism Universe – 2025” போட்டியில் இலங்கையைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்திய ஆதித்யா வெலிவத்தே, “Queen of the International Tourism” ஆக முடிசூட்டப்பட்டார்.

பட்டத்தை வென்ற அவர், இன்று (11) அதிகாலையில் 12.20 மணிக்கு தாய்லாந்தின் பேங்கொக்கிலிருந்து தாய் ஏர்வேஸ் விமானம் TG-307 மூலம் கட்டுநாயக்க விமான நிலையத்தினூடாக நாட்டை வந்தடைந்தார்.

குறித்த போட்டி பிலிப்பைன்ஸின் மணிலாவில் கடந்த 30ஆம் திகதி முதல் ஓகஸ்ட் 08ஆம் திகதி வரை நடைபெற்றது, இதில் உலகம் முழுவதும் 17 நாடுகளைச் சேர்ந்த 17 பேர் பங்கேற்றனர்.

இந்தப் போட்டியில் ஆதித்யா வெலிவத்தே சிறந்த தேசிய உடைக்கான விருதையும் வென்றார்

