மட்டக்களப்பு ஏறாவூரில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அகழ்வுப் பணியின் போது கைக்குண்டுகள் மீட்பு

on Tuesday, September 09, 2025
No comments
 (செங்கலடி நிருபர் சுபஜன்)

மட்டக்களப்பு - ஏறாவூர் ஓட்டுப்பள்ளி குறுக்கு வீதியில், உள்ள பழைய பாடசாலை ஒன்று அமைந்திருந்த காணியில், ஆயுதங்கள் இருப்பதாக, பொலன்னறுவை இராணுவ புலனாய்வு பிரிவினருக்கு கிடைக்கப்பெற்ற தகவலுக்கமைய, ஏறாவூர் நீதிமன்ற உத்தரவை பெற்று, பொலிஸார் மற்றும் விசேட அதிரடி படையினர் , இராணுவ புலனாய்வு பிரிவினர் இணைந்து, இன்று (09) செவ்வாய்க்கிழமை காலை பொலிஸ் பொறுப்பதிகாரி பிரசாத் லியனகே தலைமையில் அகழ்வு பணி இடம்பெற்றது.

இதன்போது புதைக்கபட்டிருந்த நிலையில் அடைக்கப்பட்ட வாளியொன்றினுள் இருந்து நான்கு கைக்குண்டுகள் மீட்கப்பட்டுள்ளன.

இதனைத்தொடர்ந்து மேலும் அகழ்வு பணிகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றது.











ஏறாவூர்

You may like these posts