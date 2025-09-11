"நகரத்திலோ அல்லது காட்டுப் பகுதியிலோ சிங்கம் ஒரு சிங்கம்தான்" - மனோஜ் கமகே

"நகரத்திலோ அல்லது காட்டுப் பகுதியிலோ சிங்கம் ஒரு சிங்கம்தான்" என்று முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷவின் செய்தித் தொடர்பாளர் மனோஜ் கமகே கூறினார்.
கொழும்பில் உள்ள விஜேராம இல்லத்தை ராஜபக்ஷ காலி செய்த நாளை அரசாங்கமும் விடுதலைப் புலிகளும் கொண்டாடுவார்கள் என்று கூறினார்விடுதலைப் புலிகளின் தலைவர் வேலுப்பிள்ளை பிரபாகரன் இன்று உயிருடன் இருந்திருந்தால், இந்த அரசாங்கம் மஹிந்த ராஜபக்ஷவை நடத்திய விதத்தில் அவர் மகிழ்ச்சியடைவார் என்று முன்னாள் ஜனாதிபதியின் செய்தித் தொடர்பாளரும் சட்டத்தரணியுமான மனோஜ் கமகே கூறினார்.
தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது மக்களுக்கு வழங்கப்பட்ட வாக்குறுதிகளை விட, விடுதலைப் புலிகள் புலம்பெயர்ந்தோருக்கு அளித்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற, மஹிந்த ராஜபக்ஷவை கொழும்பில் உள்ள தனது உத்தியோகபூர்வ இல்லத்தை காலி செய்ய கட்டாயப்படுத்தியது.
"நாடு மிகவும் அழுத்தமான பிரச்சினைகளை எதிர்கொள்ளும் நேரத்தில், அரசாங்கம் முன்னாள் ஜனாதிபதியை அச்சுறுத்தி, அவரது உத்தியோகபூர்வ இல்லத்தை விட்டு வெளியேற கட்டாயப்படுத்தியது" என்று கமகே கூறினார்.