திருக்கோவில் ஆதார வைத்தியசாலைக்கு மூன்று மாடி விபத்து மற்றும் அவசர சிகிச்சை கட்டிடத்தின் முதலாவது தொகுதி அடுத்த ஆண்டு மக்கள் பாவனைக்கு வரும் என சுகாதாரம் மற்றும் வெகுஜன ஊடக அமைச்சர் வைத்தியர் நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ தெரிவித்துள்ளார் .
கிழக்கு மாகாணத்தில் சுகாதார உள்கட்டமைப்பு வசதிகளின் அபிவிருத்தி செயற்பாடுகளின் வெளிப்பாடாக தற்போது நடைபெற்று வரும் திட்டங்கள் மற்றும் எதிர்காலத்தில் செயல்படுத்தப்பட உள்ள திட்டங்கள் மற்றும் சுகாதார சேவைகளின் தற்போதைய நிலை குறித்து ஆய்வு செய்வதற்காக மட்டக்களப்பு , அம்பாறை மாவட்டத்திற்கு வருகை தந்த சுகாதார மற்றும் வெகுஜன ஊடக அமைச்சர் டாக்டர் நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ, திருக்கோவில் ஆதார வைத்தியசாலையையும் ஆய்வு செய்தார்.
அறுவை சிகிச்சை பிரிவுகள், வார்டுகள் மற்றும் வெளிநோயாளர் பிரிவு உள்ளிட்ட மருத்துவமனையின் பல பிரிவுகளை ஆய்வு செய்த அமைச்சர், 2017 ஆம் ஆண்டு அடிக்கல் நாட்டப்பட்ட அறுவை சிகிச்சை பிரிவு மற்றும் இரத்த வங்கி கட்டிடம் இன்னும் கட்டப்படவில்லை என்பதையும், 1982 ஆம் ஆண்டு திறக்கப்பட்டு முறையான அபிவிருத்தி இல்லாமல் காணப்படும் மகப்பேறு இல்லம் குறித்தும் மிகுந்த கவனம் செலுத்தினார்.
ஆய்வைத் தொடர்ந்து, மருத்துவமனை நிர்வாகம் மற்றும் சிறப்பு மருத்துவர்கள், மருத்துவர்கள், தாதியர்கள் மற்றும் மருத்துவமனை அபிவிருத்தி குழு உறுப்பினர்களுடன் மருத்துவமனையின் எதிர்கால மேம்பாட்டு நடவடிக்கைகள் குறித்து கலந்துரையாடல் நடத்தப்பட்டது.
மருத்துவமனையின் முக்கிய பிரச்சனைகள் மனிதவளம் மற்றும் உபகரணங்களின் பற்றாக்குறை, ஊழியர்களுக்குத் தேவையான வசதிகள் மிகக் குறைந்த நிலையில் உள்ளன எனவும் அத்துடன் கட்டிடங்கள் 30 முதல் 60 ஆண்டுகள் பழமையானவை அத்துடன் பயன்படுத்த முடியாதவை என்று திருக்கோவில் ஆதார மருத்துவமனையின் மருத்துவ நிபுணர் டாக்டர் ஏபி. மஷூத் தெரிவித்தார். கலந்துரையாடலின் போது, சிறப்பு மருத்துவ அதிகாரிகள், மருத்துவர்கள், தாதியர்கள் மற்றும் பிற சுகாதார ஊழியர்கள் உள்ளிட்ட ஊழியர்களின் பொதுவான தேவைகளை திட்டமிட்ட முறையில் அதிகரிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அமைச்சர் தெரிவித்தார்.
வைத்தியசாலையின் தேவைக்கு ஏற்றவாறு மூன்று மாடி விபத்து மற்றும் அவசர சிகிச்சை கட்டிடத்தின் முதல் கட்டம் அடுத்த ஆண்டுக்குள் நிர்மானிக்கப்டும் எனவும் மருத்துவமனையின் புதுப்பித்தல் பணிகளில் கவனம் செலுத்தப்படும் என்றும் தெரிவித்தார்.
130 ஆண்டுகால வரலாற்றைக் கொண்ட திருக்கோவில் அடிப்படை மருத்துவமனை 2018 ஆம் ஆண்டில் அடிப்படை மருத்துவமனையாக மேம்படுத்தப்பட்டு சுமார் 30,000 பேருக்கு சுகாதார சேவைகளை வழங்குகிறது. தற்போது, நோயாளர்களுக்கான படுக்கை வசதி 72 ஆக உள்ளது. மருத்துவமனையின் வெளிநோயாளர் பிரிவில் தினமும் சுமார் 209 பேர் சிகிச்சை பெற்றுக்கொள்கிறார்கள் மேலும் சுமார் 250 பேர் பிற மருத்துவ தேவைகளுக்காக வருகை தருகின்றனர்.
இந்த நிகழ்வில், கிராமப்புற அபிவிருத்தி மற்றும் சமூகப் பாதுகாப்பு மற்றும் சமூக அதிகாரமளித்தல் பிரதி அமைச்சர் எல்.ஜி. வசந்த பியதிஸ்ஸ, கல்முனை தேர்தல் தொகுதி தேசிய மக்கள் சக்தி அமைப்பாளர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஏ. அதம்பாவா, அம்பாறை மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கவீந்திரன் கோடீஸ்வரன் , திருக்கோவில் ஆதார வைத்தியசாலை வைத்திய அத்தியட்சகர் டாக்டர் ஏ.பி. மஷூத் மற்றும் , மருத்துவர்கள், தாதியர்கள் உள்ளிட்ட சுகாதார ஊழியர்கள் கலந்து கொண்டனர்.