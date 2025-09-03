ராஜித இலஞ்ச ஊழல் ஒழிப்பு ஆணைக்குழுவில் ஆஜர் !

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeiu_nmvNbryT6ZuBkEnnt_EZloRJe5kIxJiKwKqDu_lC9Ekpq1PkuFK7BHAHi_Soe92eAM3xKAjNowkJnMQOR3tqokVZT0w3ekCfFmw_yODcriZUP-_6caSWRaGOxUOTXWxkRTQPe6Wf0ryRYkr1IwL_m7Ncoee947c3KNiBNYsHiC21XyvsJKhGXaqWS/s640/Untitled-1-99.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeiu_nmvNbryT6ZuBkEnnt_EZloRJe5kIxJiKwKqDu_lC9Ekpq1PkuFK7BHAHi_Soe92eAM3xKAjNowkJnMQOR3tqokVZT0w3ekCfFmw_yODcriZUP-_6caSWRaGOxUOTXWxkRTQPe6Wf0ryRYkr1IwL_m7Ncoee947c3KNiBNYsHiC21XyvsJKhGXaqWS/s16000-rw/Untitled-1-99.png" /></a></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">விளக்கமறியலில் வைக்கப்பட்டுள்ள முன்னாள் அமைச்சர் ராஜித சேனாரத்ன இலஞ்ச ஊழல் ஒழிப்பு ஆணைக்குழுவில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டுள்ளார்.</div>