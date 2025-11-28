சீரற்ற வானிலை ; நாடளாவிய ரீதியில் 65 ஆயிரம் மின்சாரத்தடைகள் பதிவு!

on Friday, November 28, 2025
நாட்டில் நிலவும் சீரற்ற வானிலை காரணமாக சுமார் 65 ஆயிரம் மின்சாரத்தடைகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக மின்சக்தி அமைச்சர் குமார ஜயகொடி தெரிவித்துள்ளார்.

மின்சாரத்தடை தொடர்பில் ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவிக்கையிலேயே அமைச்சர் குமார ஜயகொடி இதனை தெரிவித்துள்ளார்.

அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில்,

அவற்றில் 26 ஆயிரம் மின்தடைகள் மீண்டும் சீரமைக்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.

மின்சாரத்தடை ஏற்பட்டால் இலங்கை மின்சார சபையின் 1987 என்ற அவசர தொலைபேசி இலக்கத்திற்கு தொடர்பு கொள்ளுமாறு மின்சக்தி அமைச்சர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.


