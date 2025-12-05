2026 வரவு செலவுத் திட்டம் மேலதிக வாக்குகளால் நிறைவேற்றம்

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjo3CURbCAJQL9FS1Iu2vsEUz5wVYKvSIThETFKAKO0TpZIuIPSp2bNt2aIC9tA0ZxZ3ywXeiWxZ9KidWe6rRv_IMToYbMpnc4PY5-yXfoRbwVPI1EEgOqWrQDgttYhKV8OPNWyUcDUiWyDyXi3DR7Y7Qk3QjSkYLtCZKbD7AIP-oE5UG_cdEsRNP6YThS6/s800/01-Budget.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="448" data-original-width="800" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjo3CURbCAJQL9FS1Iu2vsEUz5wVYKvSIThETFKAKO0TpZIuIPSp2bNt2aIC9tA0ZxZ3ywXeiWxZ9KidWe6rRv_IMToYbMpnc4PY5-yXfoRbwVPI1EEgOqWrQDgttYhKV8OPNWyUcDUiWyDyXi3DR7Y7Qk3QjSkYLtCZKbD7AIP-oE5UG_cdEsRNP6YThS6/s16000-rw/01-Budget.jpg" /></a></div><div><br /></div>2026 ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவுத் திட்டத்தின் மூன்றாம் வாசிப்பு திருத்தங்களுடன் 157 மேலதிக வாக்குகளால் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.