இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம் !

on Monday, January 12, 2026
இலங்கை மத்திய வங்கி இன்றைய தினம் திங்கட்கிழமை (12) வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதத்தின் அடிப்படையில் அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை 313.0748 ரூபாயாகவும் கொள்வனவு விலை 305.5393 ரூபாயாகவும் பதிவாகியுள்ளது.

அதைப்போன்று ஸ்ரேலிங் பவுண்ட் ஒன்றின் விற்பனை விலை 421.6451 ரூபாய் மற்றும் கொள்வனவு விலை 408.9122 ரூபாயாகும்.

யூரோ ஒன்றின் விற்பனை விலை 366.3596 ரூபாய் எனவும் கொள்வனவு விலை 354.8220 ரூபாய் எனவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி, ஏனைய வெளிநாட்டு நாணய மாற்று விகிதங்கள் தொடர்பாக இன்று (12.01.2026) மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள தகவல்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளது.

