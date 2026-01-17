மாணவர்களின் மதிய உணவுப் பணத்தில் கணவனின் பிறந்தநாளை கொண்டாடிய அதிபர்

மெதிரிகிரிய பகுதியில் உள்ள ஒரு பாடசாலையின் அதிபர் மமீது சுமத்தப்பட்ட அனைத்து குற்றச்சாட்டுகளும் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன என வடமத்திய மாநில தலைமைச் செயலாளர் ரஞ்சனா ஜெயசிங்க தெரிவித்தார் பாடசாலை மாணவர்களின் மதிய உணவுப் பணத்தை மோசடி செய்து, அதை தனது கணவரின் பிறந்தநாள் விழாவிற்குப் பயன்படுத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது.
அரசாங்கத்தால் பாடசாலையின் ஆரம்ப பிரிவு மாணவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட மதிய உணவைப் பெறவில்லை என்றும், பணத்தை மோசடி செய்து, 2022 டிசம்பர் 5, அன்று திட்டமிடப்பட்டிருந்த தனது கணவரின் பிறந்தநாளுக்குச் செலவிட்டதாகவும் அதிபர் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டது.
அந்தப் பாடசாலையின் பாடசாலை மேம்பாட்டுச் சங்கத்தின் அதிகாரிகள் மற்றும் பாடசாலை குழந்தைகளின் பெற்றோர்கள் இது தொடர்பாக மாகாண கல்வி அதிகாரிகளுக்கு அளித்த எழுத்துப்பூர்வ புகார்களின் அடிப்படையில் அதிகாரிகள் இந்த விவகாரம் குறித்து விசாரணையைத் தொடங்கினர். பாடசாலை குழந்தைகளுக்கு உணவு வழங்காததால், இந்த நாளில் குழந்தைகளுக்கு உணவு வழங்கப்பட்டதாகக் கூறி போலி வவுச்சர்களை தயாரித்து அவர்களிடம் இருந்து பணத்தை மோசடி செய்ததாக விசாரணையில் தெரியவந்தது.
பெற்றோர்கள் தாக்கல் செய்த புகாரில், பாடசாலை குழந்தைகளுக்கு உணவு வழங்கிய சப்ளையரிடமிருந்து கணவரின் பிறந்தநாள் விழாவிற்கு பால் சாதம், குக்கீஸ்கள், கட்லெட்டுகள் மற்றும் கொண்டைக்கடலை வாங்க மோசடி பணம் பயன்படுத்தப்பட்டதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது.
இந்தக் குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பான விசாரணையின் போது, குற்றம் சாட்டப்பட்ட அதிபர் கல்வி நிர்வாகத் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்று நிர்வாக அதிகாரியாக தகுதி பெற்றிருந்தார்,
ஆனால் அவர் தவறான நடத்தையில் ஈடுபட்டதால் அந்த நியமனத்தை நிறுத்தி வைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக வட மத்திய தலைமைச் செயலாளர் ரஞ்சனா ஜெயசிங்க தெரிவித்தார்.